KKTF Packsel Cup Senior Turnuvası

Packsel cup Senior turnuvası Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tesislerinde 19 – 25 Ağustos 2019 tarihleri arasında 3.000₺ para ödüllü turnuva 35+ Tek Erkekler, Tek Kadınlar, 45+ Tek Erkekler, 35+ Çift Erkekler, Çift Kadınlar, 45+ Çift Erkekler ve Karışık (Mix) Çiftler kategorilerinden oluşuyor. PACKSEL CUP da gerçekleşen zevkli ve çekişmeli karşılaşmalar ile devam ediyor. Turnuvada oynanan maçlar ve alınan sonuçlar söyle;

35+ TEK ERKEKLER

NURSES IRGARE / HAKAN EVREN 6-0 6-2

SERCAN EROZAN / İZZET KANAGA 6-0 6-1

GRUP 1 KADINLAR

ECE YEREBAKAN / NİNA RATİP 6-0 6-3

GRUP 2 KADINLAR

SİNEM S. ERCANTAN / SEVSEN DANDANA ÖZERCE 6-0 6-2

EMİNE Ü. EVREN / ÖZLEM BORANHAN 6-1 6-0

GRUP 3 KADINLAR

İPEK CİVİSİLLİ / İPEK ÖZSEV 6-1 7-6

KADRİYE DEBRELİ / NİLAY CANGİL 6-1 6-3

45+ TEK ERKEKLER

CELAL ÖNEN / ERHAN EKİNCİ 6-1 6-1

MUSTAFA TAŞELİ / MEHMET YALÇIN 6-2 6-1

ZAFER HIDIROĞLU / AHMET FARAÇ 6-1 6-0

ÇAĞAKAN KANSU / HÜSEYİN KARASU 6-1 6-2

NEJAT YÜKSEL / ERCÜMENT YILDIZ 6-1 6-4

JEAN SCHROTTER / BÖRTE K. BARLASOĞLU 6-3 6-2

ORHUN DOĞASAL / CELAL D. ÖNEN 6-0 6-3

CHRİSTOPHE DELLERCE / REŞAT YÜKSEL 6-1 6-1

ÇİFT KADINLAR

Şafak Güzoğlu / Rahme Veziroğlu - Sinem Sayar Ercantan / Ozlem Boranhan 6-4 6-3

45 + ÇİFT ERKEKLER

Jean Schrotter / Ercüment Yıldız - Mustafa Taşeli / Fikret Veysi 2-6 6-3 10-5