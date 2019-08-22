KKTF Packsel Cup Senior Turnuvası

Packsel cup Senior turnuvası Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tesislerinde 19 – 25 Ağustos 2019 tarihleri arasında 3.000₺ para ödüllü turnuva 35+ Tek Erkekler, Tek Kadınlar, 45+ Tek Erkekler, 35+ Çift Erkekler, Çift Kadınlar, 45+ Çift Erkekler ve Karışık (Mix) Çiftler kategorilerinden oluşuyor. PACKSEL CUP da gerçekleşen zevkli ve çekişmeli karşılaşmalar ile devam ediyor. Turnuvada oynanan maçlar ve alınan sonuçlar söyle;
35+ TEK ERKEKLER
NURSES IRGARE / HAKAN EVREN 6-0 6-2
SERCAN EROZAN / İZZET KANAGA 6-0 6-1
GRUP 1 KADINLAR
ECE YEREBAKAN / NİNA RATİP 6-0 6-3
GRUP 2 KADINLAR
SİNEM S. ERCANTAN / SEVSEN DANDANA ÖZERCE 6-0 6-2
EMİNE Ü. EVREN / ÖZLEM BORANHAN 6-1 6-0
GRUP 3 KADINLAR
İPEK CİVİSİLLİ / İPEK ÖZSEV 6-1 7-6
KADRİYE DEBRELİ / NİLAY CANGİL 6-1 6-3
45+ TEK ERKEKLER
CELAL ÖNEN / ERHAN EKİNCİ 6-1 6-1
MUSTAFA TAŞELİ / MEHMET YALÇIN 6-2 6-1
ZAFER HIDIROĞLU / AHMET FARAÇ 6-1 6-0
ÇAĞAKAN KANSU / HÜSEYİN KARASU 6-1 6-2
NEJAT YÜKSEL / ERCÜMENT YILDIZ 6-1 6-4
JEAN SCHROTTER / BÖRTE K. BARLASOĞLU 6-3 6-2
ORHUN DOĞASAL / CELAL D. ÖNEN 6-0 6-3
CHRİSTOPHE DELLERCE / REŞAT YÜKSEL 6-1 6-1
ÇİFT KADINLAR
Şafak Güzoğlu / Rahme Veziroğlu - Sinem Sayar Ercantan / Ozlem Boranhan 6-4 6-3
45 + ÇİFT ERKEKLER
Jean Schrotter / Ercüment Yıldız - Mustafa Taşeli / Fikret Veysi 2-6 6-3 10-5