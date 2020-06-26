Klasikler ‘Atlas’ adına piste çıkıyor

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği (KTKOD), Koronavirüs salgını dolayısıyla ülkemizde alınan tedbirler nedeniyle 2020 sezonuna geç ama ses getirecek etkinliklerle başlıyor.

27 Haziran Cumartesi akşamı, Lefkoşa’da bulunan Cemsa Karting Tesisleri’nde gerçekleştirilecek, sezonun ilk etkinliği Cyprus Wireless Solutions ana sponsorluğundaki “Klasik Otomobil Slalom Yarışı” olacak.

Yaz aylarının vazgeçilmez faaliyeti olan slalom yarışı, bu yıl dernek yönetiminin yoğun çalışmaları neticesinde bambaşka bir atmosferde yapılacak. Başkan Aliusta bir hafta içerisinde çok yoğun bir ilgiyle karşılaştıklarını ve ülkenin dört bir tarafından adeta klasikseverler yarışa katılım için başvurduğunu söyledi. Aliusta ,Rekor bir katılımla karşılaştıklarını Yarışa tüm zamanaların en büyük katılım rakamı olan 140 klasik aracın kayıt yaptırıldığı ve kayıtları erken kapatmak zorunda kaldıklarını söyledi.

KTKOD Yönetim Kurulu, sezonun ilk etkinliğinin, geçtiğimiz yıl zamansız bir şekilde aramızdan ayrılan, derneğin küçük klasikçisi Atlas Rüstemoğlu anısına düzenlenmesine karar verdiğini açıkladı.

Açıklamada, “Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği olarak her zaman aile kavramına önem verdik ve sahip çıktık. Şimdi de gidişiyle yüreğimizi yakan, evladımız dediğimiz Atlasımızı anmak için piste çıkıyoruz” denildi.

Aliusta : ‘’Camiada bizden beklentiler yüksek. Derneğimize yakışır şekilde başlamak istiyoruz’’ .

KTKOD Başkanı Burçin Aliusta da, Klasik Otomobil Slalom Yarışı için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirterek yarışmaya, 25 yaşını doldurmuş, 140 klasik aracın kaydının yaptırdığını söyledi. Slalom yarışı , Derneğin Koronavirüs salgını nedeniyle yapılamayan faaliyetlerinin ardından bu yılın ilk faaliyeti olacağını belirten başkan Aliusta, Klasik Otomobil camiasında bu tür organizasyonlarda artık beklentilerin üzerinde olması ve çok geniş bir kesimin slalom yarışını beklediğini belirten Aliusta , derneğin üzerine düşen görevlerini en iyi şekilde yansıtarak , yine ses getirecek bir yarış yapacaklarını söyledi.

Aliusta, yarış günü saat 18.30’da kayıtların başlamasının ardından, pistin tanıtımı için formasyon turu yapılacağını ve saat 19.30’da ilk klasik aracın start alacağını belirterek iki ayaktan oluşacak Cyprus Wireless Klasik Otomobil Slalom Yarışı’nda genel klasman ile kategorilerde ilk üçe girenlerin, gece sonunda kupalarına kavuşacağını ifade etti.

Yarış direktörlüğünü İsmet Tufan’ın yapacağı Sezonun ilk etkinliğinde yeni bir kategoriyi de yarışa ekleyeceklerini duyuran Aliusta, imal tarihleri 1981 / 1990 yılları arasında olan klasik araçların, bu yarışla birlikte tüm sezonu kapsayan klasik otomobil rallilerine ve slalom yarışlarına ‘H Kategorisi’ altında ‘Genel Klasman’a dahil olacağını söyledi.

Aliusta, bu sezon Genel Klasman içerisinde yer alacak olan kategorileri şöyle sıraladı:

‘İmal yılları 1945 / 1960 arası olanlar E Kategorisi; İmal yılları 1961/1970 olanlar F Kategorisi; imal yılları 1971/1980 olanlar G Kategorisi; imal yılları 1981 / 1990 olanlar H Kategorisinde yarışabilecek. Bu kategoriler dışında kalan 1991 / 1995 yılları arasındaki klasik araçlar Turing Kategorisi’nde yer alarak Genel Klasman dışında yarışacak.

Yine bu yıl Bayan Kategorisi, VW Beetle Kategorisi ve BMW E30 Kategorisi de devam edecek ve derecelerde ilk üç sırayı alan pilotlar kupa alma hakkı kazanacak.Ayrıca OZA Kahveleri de tüm klasmanlarda dereceye giren pilotlara hediye takdim edecek.

Fren testi bu yıl da sürecek. İki tur üzerinden yapılacak parkurda son turunu tamamlayan araç start noktasında yerdeki beyaz çizgiyi aracın ön ve arka tekerleri arasında kalacak şekilde durarak tamamlayacak”.