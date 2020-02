Klasiklerden muhteşem tören

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin (KTKOD) 2019 Royalton Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası ve Cyprus Wireless Slalom Şampiyonası’nın ödül töreni ve yıl sonu balosu yapıldı.

Lefkoşa SOS Çocuk Köyü Derneği yanındaki Paradise Park’ta gerçekleştirilen baloda, 2019 klasik otomobil sezonundaki 11 faaliyet sonunda başarı elde edenlere kupaları verildi.

Baloya, Başbakan Ersin Tatar, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Fenerbahçe Spor Kulübü Asbaşkanı, Tomofil Dergisi Baskı Sponsoru İRM Dijital Baskı Ltd. Direktörü Sertaç Komşuoğlu, KTSYD başkanı Burhan Gürkan ,KTKOD üyeleri ile klasik severler katıldı.

Balo gecesi, ülkemizin ilk ve tek klasik otomobil dergisi olan “Tomofil”in beşinci sayısı da klasik severlerle buluştu. gecenin sunumu ise Yaşar Köroğlu üstlendi.

Ralli şampiyonasında pilotlarda Halil Erhan ile co-pilotlarda Pembe Kelebek,

slalom şampiyonasında ise Aykut Sokullu sezonun şampiyonları oldular.

KTKOD, 2019 sezonunda 5 klasik otomobil rallisi, bir gezi, bir festival, bir hazine avcılığı ve üç ayaktan oluşan slalom yarışlarında toplam bin 57 klasik araca hizmet verdi.

Gecede, “2019 Royalton Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası”nda Genel Klasman birinciliğini pilotlarda Halil Erhan, ikinciliğini İsmet Tufan ve üçüncülüğü ise Ali Kelebek elde ederken, co-pilotlarda birinci Pembe Kelebek, ikinci Ayşe Kiprit Tufan ve üçüncü Gizem Erhan oldu.

Cyprus Wireless Slalom Şampiyonası’nda da Genel Klasman birinciliğini Aykut Sokullu, ikinciliğini Hüseyin Gümüşok, üçüncülüğünü de Erdoğan Aşık elde etti.

Gecede 15. kuruluş yılı anısına KTKOD’un eski başkanları Niyazi Harmandağlı, Salih Çeliker, Cenk Sarper, Olgun Bıçak ve İnanç Babaliki’ye de plaket verildi.

Tatar: Klasiklerimizin kültürümüzdeki yeri önemli

Şampiyonların kupalarına kavuştuğu gecede konuşma yapan Başbakan Ersin Tatar, klasiklerin Kıbrıs Türkünün kültüründe önemli bir yeri olduğuna dikkat çekerek Karpaz’dan Yeşilırmak’a kadar olan yolları klasiklerin renklendirmesinin önemine değindi.

Klasik severler camiasının büyüklüğüne dikkat çeken Tatar, görkemli geceye imza koyan ayrıca klasikler için bütçelerinden önemli oranda para ayırıp destek veren iş insanlarını tebrik etti.

Tatar, YDÜ’nün üretimi “Günsel” otomobilin de ülkemizin ilk yerli arabası olacağını ifade ederek ülke için büyük gurur olduğunun altını çizdi.

Karaokçu: İşbirliğimiz sürecek

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu da, Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’yle birlikte yürüttükleri çalışmalardan önemli kazanımlar elde edildiğini söyledi.

Karaokçu, komisyon olarak önemli birçok projeyi hayata geçirdiklerini, uyuşturucuyla mücadele için el birliğiyle çalışmanın önemine işaret ederek dernekle yeni sezonda da işbirliklerinin süreceğini belirtti.

Aliusta: Bize duyulan güven sayesinde sponsorsuz hiçbir etkinliğimiz olmadı

KTKOD Başkanı Burçin Aliusta, 2019 sezonunda “Siyah Plakalılar” sloganıyla yollara çıkıldığını belirterek yedi aylık periyotta nefes dahi almadan, ortalama üç haftada bir etkinlik yaptıklarını söyledi.

“Motor sporları camiası içerisinde bu kadar kısa zamanda, bu kadar çok faaliyeti gerçekleştiren tek dernek olmanın onurunu yaşıyoruz” diyen Aliusta, iş dünyasından insanların kendilerine duyduğu güven sayesinde 2 yıldır hiçbir etkinliklerinin sponsorsuz yapılmadığını vurguladı.Başkan Aliusta konuşmasında , Ralli Şampiyonası ana sponsoru Royalton Grup direktörü Acar Acabey’ ve Slalom Şmapiyonası ana sponsoru Cyprus Wireless Solutions LTD Bümen Şefik’e teşekkür etti.

Aliusta, organizasyon ortakları Pekur ve İsgüm Ltd., Cahit Necipoğlu Ltd ve Duravit, Vodafone Telsim, Yakın Doğu Üniversitesi, Rock Oil Yusuf Tosun Ltd , Segafredo Zanetti Doğa Park AVM ile birçok yardımcı sponsora, sosyal sorumluluk projelerinde birlikte çalıştıkları derneklere, etkinliklere ev sahipliği yapan Lefkoşa Türk Belediyesi, Girne Belediyesi ve Gazimağusa Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’yla iki yıldır yürütülen işbirliğine dikkat çeken Aliusta,

çocukları ve gençleri camianın bir parçası haline getirdiklerini söyledi. Aliusta, 2019 yılında erken vedasıyla herkesi yasa boğan minik klasikçilerin simgesi Atlas Rüstemoğlu’nu da sevgi ve özlemle andı.

“Bir Dergi, Bir Oda” projesinden söz eden Aliusta, “Tomofil” dergisinin reklam gelirleriyle ikinci kez Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bir odayı daha yenilediklerini ifade ederek klasikçiler olarak sağlığa ikinci yatırımı yaptıklarını vurguladı.

Aliusta, 12 Şubat’ta yapılacak KTKOD 8. Olağan Kurulu’nda da başkanlığa yeniden aday olacağını açıkladı.

Çeliker, geçmişi anlattı

KTKOD eski başkanlarından Salih Çeliker de motor sporlarının bugünlere nasıl geldiğini anlattığı konuşmasında eskiden yokluklar ve zorluklar içerisinde bu sporun icra edildiğini belirtti.

Çeliker, Kıbrıs’ta ve Türkiye’de katıldıkları motor sporları yarışlarından söz ederek o dönemde kendilerine büyük destek veren isimlere teşekkür etti. Çeliker , derneğin başarılı çalışmalarından dolayı başkan ve yönetim kurulunu kutlayarak desteklerinin devam edeceğini belirtti.

Ödül alanlar

“2019 Royalton Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası”nda ödül alanlar şöyle:

Genel Klasman (pilot-co-pilot):1.Halil Erhan(şampiyon)-Pembe Kelebek(şampiyon);2.İsmet Tufan-Ayşe Tufan;3.Ali Kelebek-Gizem Erhan

G Kategorisi (pilot-co-pilot): 1. Murat Osmanoğlu-Safiye Osmanoğlu; 2. Salih Ünüvar-Sultan Köroğlu; 3. Talmaç Başkaya İpek Ünüvar.

F Kategorisi (pilot-co-pilot): 1. Coşkun Gürel-Bedia Tekin; 2. Tolga Tekin-Yeşim Gümüşok; 3. Olgun Bıçak-Yonca Çeliker.

E Kategorisi (pilot-co-pilot): 1. Hasan Rüstemoğlu-Alev Rüstemoğlu; 2. Bülent Evsal-Su Evsal; 3. Kemal Zongu-Hüsniye Zongu.

Kadınlar Kategorisi: 1. Fatoş Arca; 2. İpek Coşkuner; 3. Ziba Tosun.

Turing Kategorisi (pilot-co-pilot): 1. Uğur Buhara-Filiz Buhara; 2. Cevdet Boğaçhan-Sinem Boğaçhan; 3. Uğur Selçuklu-Behice Selçuklu.

Çiftler Kategorisi: 1. Vehit Denizer-Berrin Denizer; 2. Fehim Selçuklu-Bahar Selçuklu; 3. Hakkı Yorgancı-İsmihan Yorgancı.

VW Beetle Kategorisi: 1. Doğcan Kalkanel-Çizem Kalkanel; 2. Doğuş Yücedağ-Fatoş Yücedağ; 3. Ali Soykan-Kübra Soykan.