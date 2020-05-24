Kontrollü olarak ilk antremanlara başlandı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Spor Koordinatörü Dr. Muzaffer Doğgün; GAU Tenis Takımı olarak, Devletin ve KKTC Tenis Federasyonu’nun Covid-19 süresince tesislerde ki antremanlar için belirledikleri 14 kurala göre kontrollü olarak ilk antremanlara başladıklarını belirtti.

15 günü kapsayan ilk açılım çerçevesinde tesislerde alınması gereken önlemlerden bahseden Doğgün;

1. Sadece açık kortlarda tenis oynanmasına izin verilecektir.

2. Kendisinin veya aynı evi paylaştığı kişilerin herhangi birisinin genel sağlık durumunda sorun olan (ateş, öksürük, halsizlik vb) antrenör, görevli, veli, oyuncu asla tesise giriş yapmayacaktır.

3. Tesisteki kapı kolları ve temas ihtimali olan alanlar düzenli olarak dezenfekte edilecektir.

4. Sporcular , görevliler ve veliler tesis içerisinde sosyal mesafe (2metre) kuralına riayet edecektir.

5. Ard arda yapılacak antrenmanlar arası 15 dk ara verilecek ve oyuncuların yakın teması önlenecektir.

6. İlk etapda rezervasyon ile kort kullanımına maksimum 2 kişi olacak sekilde izin verilecektir ve her rezervasyon arasi yine en az 15 dk olacaktır.

8. Ortak kullanılacak, elle teması gerektiren malzemeler mutlaka dezenfektan ile antrenman öncesi temizlenecektir

9. Tüm alanlara ve kortlara el dezenfektanı konulacak. Her ders veya kort kullanımı öncesi dezenfektan kullanımı zorunlu tutulacaktır.

10. Çocuklarını derse getiren aileler dersin bitmesini arabada bekleyecektir.

11. 15 günü kapsayan ilk açılım sürecinde teması en aza indirmek adına Kantin ve kafeteryalar ve oturma alanları kapalı olacaktır.

12. Ödeme noktaları mümkünse kapı girişlerine taşınıp ödemelerin dışarıdan alınması sağlanacaktır.

13. Tesis görevlileri devamlı surette virüse karşı bilgilendirilecektir.

Antrenman sırasında alınması gereken önlemlerden bahseden Doğgün;

1. İlk etap olan bu 15 günlük sürede dersler maksimum 2 kişi ve 1 antrenör olacak şekilde yeniden

düzenlenecektir ve 2 kişilik gruplarda antrenör çocuklara karşılıklı olacak şekilde antrenman düzeni aldıracak ve sosyal mesafe (2m) kuralına azami dikkat edilecektir.

2. Antrenmanlarda taraf değişimi olmayacak, müsabakalarda ters taraftan değişim yapılacak.

3. Topların mümkün olduğunca elle teması engellenecek, antrenör performans gerekmeyen gruplarda dersi mümkünse eldiven ile verecek ve her ders sonrası eldivenlerini değişecektir. Antrenör ve çocuk arasındaki top teması engellenecektir.

4.Her antrenör toplarını 3 ayrı sepete ayırmalı ve her ders sonrası sepetler sırası ile değiştirilmeli ki, bir önceki antrenmanda kullanılan sepetteki topların havalandırılması sağlanabilsin.

5. Ders topları kulübe aitse öğrenciler raketleri ile topları bir kenara taşıyarak toplanmasına yardımcı olacak, toplar sepetle toplanacaktır. Topla temas engellenecektir.

6. Her sporcu kendi raketini ve malzemesini kullanacak, ortak raket ve malzeme kullanımı engellenecektir.

7. Rezervasyonlarda her iki oyuncunun kendine ait işaretli toplara sahip olması ve oyunu sadece kendine ait toplar ile başlatıp , sadece kendine ait topları toplaması istenir.

8. Antrenör ve oyuncuların antrenman öncesi ve sonrası ellerini dezenfekte etmesi zorunlu tutulacaktır.

Doğgün açıklamaların devamında; “Tüm kulüplerimizin belirtilen hijyen kurallarına maksimum dikkat etmesi gerekmektedir. İlerleyen süreçte yaşanacak gelişmelere bağlı olarak alınan kararlar yönetimimiz tarafından yeniden şekillendirilecektir. Unutmayalım ki savaşımız henüz tam olarak bitmedi” ifadelerini kullandı.