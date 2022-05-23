Koop sonradan açıldı: 61-95

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Büyük Erkekler Pro Lig’de dokuzuncu hafta açılış maçında Küçük Kaymaklı ile Koopspor karşılaştı. Karşılaşmayı lig lideri Koopspor 95-61 galibiyetle tamamladı.

Atatürk Spor Salonu’nda yer alan mücadelenin ilk periyodu 18-15 Koop üstünlüğü ile sona ererken takımlar soyunma odasına 30-30 eşitlikle girdi. Üçüncü periyotta üstünlüğü ele geçirerek 72-45 ile son periyoda giren Koopspor, maçı da 95-61 kazanarak üst üste sekizinci galibiyetini aldı.

Karşılaşmada 30 sayı 16 ribauntluk performansı ile ön plana çıkan isim Koopspor’dan Kercem İnancı oldu. Kaymaklı adına Ozan Akyıldız 17 sayılık performansı ile takımının en skorer ismi olarak müsabakayı tamamladı.