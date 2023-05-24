Koopspor Girne’de de kazandı: 56-48

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Prolig’de Koopspor ile GAÜ arasındaki final serisinde heyecan ikinci maç ile devam etti. Lefkoşa’da oynanan ve Koopspor’un galip geldiği ilk maçın ardından taraflar bu kez Girne’de, Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda karşılaştı.

Maç içi dengeler sürekli değişti

Maçın ilk periyodu dengeli başlarken, GAÜ oyun hakimiyetini ele geçirip periyot sonunda 8 sayılık farka ulaşırken, güçlü rakibini sadece 6 sayıda tuttu. İkinci periyoda da iyi başlayan Girne ekibi farkı çift haneli sayılara taşırken, Koopspor erken toparlanarak oyun üstünlüğünü ele geçirdi.

Corbin’in de devreye girmesi ile farkı hızla kapatan Koopspor, soyunma odasına 25-23 önde girdi.

Üçüncü periyotta iki takımın karşılıklı basketleri ile geçerken, 4 sayı üstünlüğe ulaşan GAÜ’ye karşı Koopspor yaptığı oyun hamleleri ile yeniden öne geçti. Üçüncü periyot sonunda Koopspor’un 5 sayılık üstünlüğü oluştu.

GAÜ’yü top kayıpları yaktı



Son periyotta karşılıklı basketler vardı, üstünlüğünü koruyan Koopspor farkı 7 sayıya çıkarsa da GAÜ maçı bırakmayarak farkı kapama mücadelesini sürdürdü. Tecrübesini konuşturan Koopspor karşılaşmayı 56-48 kazanarak final serisindeki 2’inci maçtan da galip ayrıldı.Mücadelenin sonunda en dikkat çekici istatistiklerden bir tanesi Girne ekibinin ribauntlarda 43’e 28’lik üstünlüğü bulunması olurken, yaptıkları 27 top kaybı maçın kaderini belirleyen unsurlardan bir tanesi oldu.

Üçüncü maç 26 Mayıs Cuma

Seriyi 2-0’a getiren Koopspor’da 19 sayı ile Tyrell Corbin maçın en skorer oyuncusu olurken, Ali Erdem Tiryakioğlu da 11 sayı ile takımına skor katkısında bulundu.

GAÜ’de ise bu yılın en skorer ismi olarak klasmanı tamamlayan Hamit Çeliktaşlılar 16 sayı üretirken, Emir Can Mercan 13 ribauntluk bir performans sergiledi.

Final serisinde üçüncü maç Koopspor ev sahipliğinde 26 Mayıs Cuma günü Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak. Karşılaşma saat 19.30’da başlayacak.