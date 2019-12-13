Koopspor sonradan açıldı: 86-62

Basketbol Büyük Erkekler Süper Ligi’nin ilk haftasında şampiyonluğun iddialı ekiplerinden Koopspor, Lefke Avrupa Üniversitesi’ni (LAÜ) ağırladı. Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan ve ilk devresi başa baş geçen mücadelede Lefke ekibi 41-39 üstünlükle soyunma odasına gitti. İkinci devrede oyuna ağırlığını koyan Koopspor mücadeleyi 86-62’lik skor ile kazanarak lige galibiyetle başladı. Miskolic’ten üstün performans Koopspor’dan Ivan Miskolic 19 sayı 16 ribaunt ile maçın en etkili ismi oldu. Sırp oyuncuya Kercem 17, Sercem ve Mandic ile 14’er sayı ile eşlik etti. İlk yarıdaki iyi performansını ikinci yarıda gösteremeyen LAÜ’de Ömer Güner’in 15, Arif’in 13 ve Hasan Leyla’nın 11 sayısı yenilgiyi önlemeye yetmedi. İlk haftanın son maçı Soyerspor-DAÜ arasında Süper Lig’de yarın (14 Aralık Cumartesi) Soyerspor ile DAÜ, Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda saat 15.00’de karşı karşıya gelecek. 1.Periyot: 23-18 Devre: 39-41 3.Periyot: 65-53 Maç sonucu: 86-62