Koopspor:64 Soyer:50

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan mücadeleyi 64-50’lik skor ile kazanan Koopspor finale yükselen ekip oldu.

Koopspor’da Kercem İnancı 18, Temur Rustamov 13 sayı üreterek çift haneli rakamlara çıkan isimler oldu. Soyer’de 21 sayı ile maçın en skorer ismi olan Kemal Taşçı’nın performansı yenilgiyi önlemeye yetmedi.

YDÜ-GAÜ final için oynayacak

Açılış Kupası’nda ikinci yarı final maçında YDÜ ile GAÜ karşı karşıya gelecek. Yarın akşam (10 Aralık Perşembe) Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak maç saat 19.00’da başlayacak. Turnuvanın final maçı ise yine aynı salonda 12 Aralık Cumartesi saat 17.00’de oynanacak.

(Arenasporkolik)