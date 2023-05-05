Koopspor’u durduran yok

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Prolig’de 7’inci haftanın skorbord arızası nedeni ile ertelenen maçı yapılırken, 9’uncu hafta oynanan maçla başladı.

İskele Spor Salonu’nda oynanan Caesar G.Birliği-Avrupa Liderlik Üniversitesi (ALÜ) maçının galibi 81-50’lik skor ile G.Birliği oldu. İlk yarısını 8 sayı önde bitirdiği maçın özellikle son periyodunda etkisini arttıran kırmızı siyahlılar, maçı 31 sayı farkla kazanmayı başardı.



G.Birliği’nde James Baker 19, Hasan Kasap ve E.İlenekhian 14’er sayı ile skor yükünü çeken isimler oldu.

Koopspor klasmanı namaplup geçti

9’uncu haftanın açılış maçında Koopspor ile Savoy Marmara, YDÜ RA-25 Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. İlk periyodu Marmara’nın 3 sayı üstünlüğü ile geçilen maçın ikinci periyodunda Koopspor oyuna ağırlığını koymaya başladı ve soyunma odasına 3 sayı önde girdi. İkinci devrede oyunun tüm kontrolünü ele geçiren Koopspor, üçüncü periyodu 18 sayı, maçı da 26 sayı farkla önde tamamladı. 92-66’lık galibiyette Tyrell Corbin 26, Kercem İnancı da 18 sayı ile katkıda bulunan önemli isimler oldu. Koopspor bu galibiyetle 8’de 8 yaparak önemli bir başarıya imza attı.