Kozanköy Raif Rauf Denktaş Stadı yeniden kullanıma açıldı

Kozanköy Raif Rauf Denktaş Stadı yeniden kullanıma açıldı
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Kozanköy Raif Rauf Denktaş Stadı Başbakanlığa bağlı Spor Dairesi Müdürlüğü tarafından  altyapı işlemleri, otomatik sulama sistemleri ve çim zemin çalışmaları tamamlanarak  yeniden kullanıma açıldı.

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Başbakan Ünal Üstel Kozanköy Stadı'nın açılış törenine katıldı.  Törende konuşan Başbakan  Üstel " Kozanköy halkını ve gençlerini yeniden sahalarına kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hükümetimiz verdiği sözleri bir bir yerine getiriyor ve getirmeye de devam edecektir. Uzun zamandır bazı nedenlerden dolayı hizmet dışı kalan Kozanköy Stadı'nın yeniden hizmete açılması da bu sözlerden  birisiydi. Başbakanlığa bağlı Spor Dairesi ve Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi'nin  ortak  yürüttüğü çalışma sonucunda stadımızı gençlerimizin çok daha çağdaş ve iyi koşullarda spor yapmasına uygun bir hale getirerek, yeniden bölgemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hükümetimiz ülke gençliğine ve sporuna yatırım yapmaya  devam edecektir"dedi.

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