Kritik maç GAÜ’nün: 65-59

Basketbol Erkekler Süper Ligi’nde play-off’a kalma mücadelesi veren iki takım, Soyerspor ile Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) karşı karşıya geldi. Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maç büyük çekişmeye sahne olurken, mücadeleyi 65-59’luk skor ile GAÜ kazandı.

Maçın ilk devresini de 30-26 üstün geçen GAÜ, üçüncü periyotta farkı 18 sayıya kadar çıkardı. Son periyotta toparlanan Soyerspor’un bu çabası yeterli olmadı ve kritik maçın galibi GAÜ oldu.

Batuhan, Uraz ve Erdem galibiyeti getiren isimler oldu

Maçın en skorer oyuncusu 21 sayı atan Soyerspor oyuncusu Mustafa Rıfkı olurken, 15 sayı atan Batuhan Tüzmen, 13 sayı üreten Uraz Şentürk, 11 sayı 11 ribaunt ile ‘double-double’ yapan Erdem Tiryakioğlu GAÜ’nün galibiyetinde önemli rol oynadı. Soyerspor’da 14 sayı 13 ribaunt ile oynayan Fırat Ceylan da gecenin dikkat çeken bir diğer performansına imza attı.