KTFF liglerinin ismi AKSA oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ile AKSA Enerji arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. 2021-2022 ve 2022-2023 Futbol Sezonları’nı kapsayan anlaşma kapsamında liglerin isim sponsoru AKSA oldu. Bu bağlamda ligler; AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig olarak lanse edilecek.

Eziç Lefkoşa’da gerçekleşen imza töreninde AKSA Enerji Müdürü Şener Şentürk ve KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu protokole imza koyarken açıklamalarda da bulundu.

Sertoğlu: “Anlaşmadan dolayı çok mutluyuz”

KTFF Başkanı Sertoğlu, AKSA ile yaptıkları anlaşmadan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek anlaşmanın uzun yıllar sürmesini diledi. Ülkede pandemi sebebiyle belli bir süredir futbol oynanamadığını ve herkesin futbolu çok özlediğini kaydeden Sertoğlu, “Eylül ayında yeniden liglerimizi açıyoruz. AKSA ile büyük bir sponsorluk anlaşması imzaladık ve şirket kulüplerimize büyük bir katkıda bulunacak. Biz anlaşmadan dolayı çok mutluyuz.”dedi.

“Ülke gençliğinin büyük çoğunluğu futbol ile ilgilidir”

Ülke gençliği için futbolun çok önemli olduğunu kaydeden Sertoğlu, “Her zaman söylerim bu ülkede gençlik için futbol çok önemlidir. Aynı şekilde futbolumuzun varlığı da Kıbrıs Türk gençliği için önemlidir. KKTC’de 5 yaşından itibaren herkesin futbol ile uğraştığını ve bu yaşın gitgide aşağılara geldiğini belirten Sertoğlu, ülke gençliğinin büyük çoğunluğunun futbol ile ilgilendiğini belirtti.

“Dilerim AKSA ile 8 değil 18 yıl olur”

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, 8 sezondur liglerin ana sponsoru olan Kıbrıs Türk Petrolleri (K-Pet) yetkililerine de teşekkür ederken, “Yıllardır bizimle yürüyen K-Pet’e de çok teşekkür ederim. Daha önce de söylediğim gibi liglerimizin marka olmasında onların da emeği büyüktür.”dedi. Artık liglerin sponsorunun AKSA olduğunu ve dileğinin 8 değil 18 yıl AKSA ile yürünmesi olduğunu belirten Sertoğlu, yakın ilgilerinden dolayı da AKSA yetkililerine teşekkür etti.

Şentürk: “Bu daha başlangıç”

AKSA Enerji Müdürü Şener Şentürk ise yaptığı açıklamada futbol camiası ile ve KTFF ile yaptıkları işbirliğinden son derece mutlu olduklarını belirtti. Bu imzanın ve anlaşmanın bir başlangıç olduğunu ve bundan sonraki yıllarda da dileklerinin bu ortaklığın artarak sürmesi olduğunu belirtti. Futbola ayrı bir enerji getirmeyi ve ülkedeki pandemi koşullarından arınıp yeniden ayağa kalkma noktasında futbolun önemli olduğunu bu birliktelikle de ülke gençliğine katkı koydukları için umutlu olduklarını belirtti. Süreç boyunca KTFF ile iyi bir iletişim kurduklarını ve bu iletişimin devamını dilediklerini belirten Şentürk, anlaşmanın uzun ömürlü olmasını diledi.