KTKOD sezon açılışı Şampiyon Melekler anısına Pazar günü yapılıyor

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nde (KTKOD) 2023 sezonu başlıyor. Sezonun açılış etkinliği Şampiyon Melekler anısına, FLY Kıbrıs Hava Yolları sponsorluğunda Pazar günü yapılacak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, geleneksel hale gelen sezonun açılış etkinliği, “Tekerlekler Cirilensin Klasik Otomobil Gezi ve Sergisi” bu yıl 12’nci kez yapılacak.

KTKOD 2023 Near East Bank Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası’nın ilk etkinliği olacak olan gezi, Şampiyon Melekler anısına, FLY Kıbrıs Hava Yolları sponsorluğunda Pazar günü yapılacak.

Pazar sabahı saat 09.00-10.00 saatleri arasında Lefkoşa’da bulunan Near East Bank Genel Merkezi’nde toplanacak olan klasik severler, saat 10.00’da hareket ederek, Gazimağusa’ya yol alacak.

11.30-12.00 saatleri arasında Güvercinlik kavşağında diğer bölgelerden geziye katılacak olan klasik severlerin de katılımıyla Gazimağusa Türk Maarif Koleji karşısında bulunan Belediye Oto Parkı’na doğru ilerlenecek ve araçlar sergilenecek.

“İsias ortak davamız” etiketiyle ve sloganıyla, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği ile birlikte yapılacak olan etkinlikle sezon açılacak.

Her sezon klasik severlerin araçlarını hazırlayıp sergiledikten sonra sezona başladığı bu organizasyonda 100’ün üzerinde klasik araç sergileniyor.

Etkinlik, Near East Bank’ın şampiyona sponsorluğu ve FLY Kıbrıs Hava Yolları’nın ana sponsorluğunun yanı sıra Telsim, CYP Duş, Güven Sigorta, Capital Radyo ve Amesis Dijital Ajans’ın da katkılarıyla hayata geçiriliyor.