KTÖS'den satranç şöleni

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın (KTÖS) ilkokullar arası satranç şöleni 7 Ocak’ta gerçekleştirilecek.
KTÖS’ten verilen bilgiye göre, satrancın eğitim sistemi içerisindeki yerinin güçlendirilmesi adına, 7 Ocak Pazartesi günü öğretmenler ile öğrencilerin aynı takımda yer alacağı etkinlik KTÖS Lefkoşa lokalinde yer alacak.
Takımların 1 öğretmen 3 öğrenciden oluşturulacağı etkinliğe, bir okuldan birden fazla takım katılabilecek.
Etkinliğe, 21 Aralık Cuma gününe kadar başvuru kabul edilecek. Detaylı bilgi 05338643160 numaralı telefon aracılığıyla elde edilebilecek.