KTÖS'den satranç şöleni

KTÖS'den satranç şöleni

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın (KTÖS) ilkokullar arası  satranç şöleni 7 Ocak’ta gerçekleştirilecek.

KTÖS’ten verilen bilgiye göre, satrancın eğitim sistemi içerisindeki yerinin güçlendirilmesi adına, 7 Ocak Pazartesi günü öğretmenler ile öğrencilerin aynı takımda yer alacağı etkinlik KTÖS Lefkoşa lokalinde yer alacak.

Takımların  1 öğretmen 3 öğrenciden  oluşturulacağı etkinliğe, bir okuldan birden fazla takım katılabilecek.

Etkinliğe, 21 Aralık Cuma gününe kadar başvuru kabul edilecek. Detaylı bilgi  05338643160 numaralı telefon aracılığıyla elde edilebilecek.

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Başkan, Memduh Çeto
Başkan, Memduh Çeto
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