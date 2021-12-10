KTSYD 2021 Masterler Kupası finalleri pazartesi oynanacak

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) ile Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) işbirliğinde düzenlenen KTSYD 2021 Masterler Kupası final karşılaşmaları 13 Aralık 2021 Pazartesi günü oynanacak.

KKTF kortlarında yer alan, Salı günü 12-14-16 ve 13+ Büyükler kategorilerinde düzenlenen organizasyon hafta içerisindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle etkilenirken, müsabaka takvimi yeniden düzenlendi. Buna göre Çarşamba ve Perşembe günü oynanması planlanan karşılaşmalar zeminin yağışlar nedeniyle etkilenmesi sonrası oynanamadı.

Dernek ve federasyon tarafından yapılan görüşmeler neticesinde KTSYD 2021 Masterler Kupası’nın daha önce 10 Aralık’ta oynanması planlanan final müsabakalarının 13 Aralık Pazartesi günü oynatılması kararlaştırıldı.

Kategorilerinde ilk 8 içerisinde yer alan tenisçilerin mücadele ettiği, bu yıl ikincisi düzenlenen KTSYD 2021 Masterler Kupası ödül töreni oynanacak final maçlarının ardından KKTF kortlarında gerçekleştirilecek.