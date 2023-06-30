Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), 40 yaşında…

KTSYD Başkanı Burhan Gürkan, KTSYD’nin 40. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda derneğin bugünlere gelmesinde başta kurucu üyeler ve görev alan tüm başkan ve yönetimlerin, dernek bünyesinde bulunan ve bulunmaya devam eden üyelerin, üye olmayıp da derneğe önemli katkı sağlayan herkesin emekleri olduğu vurguladı.

Gürkan, 40 yılı geride bırakan KTSYD’nin bundan sonraki süreçte çıtanın daha da yukarıya çıkarılması için gençlere önemli görev düştüğünü belirterek, mesajında, “KTSYD’nin 40’ıncı yılı kutlu olsun. Nice 40 yıllara” ifadeleri kullanıldı.

Gürkan, örgütlenmenin başladığı yıllardan bugüne geçirdikleri sürece değinerek "KTSYD, bugün 40’ıncı yılını doldururken geleceğe de her zaman umudunu yitirmeden şevkle bakmaktadır." dedi.

Gelişen ve değişen dünyada kamuoyunun bilgi edinmesinde medyanın en önemli araç olduğuna işaret eden Burhan Gürkan, gazetecilerin de üstlendikleri bu önemli görevin yadsınamaz olduğunu vurguladı.

Bu bağlamda kitleleri peşinden sürükleyen sporun da dünyada ve ülkede büyük bir ilgiyle takip edildiğini, spor basınının da medya organlarının spor sayfalarının hazırlanmasını ve spor haberlerinin daha geniş kitlelere ulaşması için yoğun çaba sarf ettiğini kaydeden Gürkan, derneğin geleceğinin genç spor yazarlarının alacağı sorumlulukla daha da ileriye taşınacağını belirtti.