KTSYD 40. yılında Ata’nın huzurunda

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Yönetim Kurulu, derneğin kuruluşunun 40’ıncı yıl dönümü çerçevesinde Türkiye’de ziyaretler gerçekleştirdi.

Bu kapsamda Ankara’da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir’de resmi tören gerçekleştirildi, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi’ne ziyarette bulunuldu.

Anıtkabir’de resmi tören

KTSYD Yönetim Kurulu’nun 15 Haziran Perşembe günü ilk durağı Anıtkabir oldu. Burada gerçekleştirilen resmi törenle Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu.

Ardından anı defterine 40’ncı yıl vesilesiyle duygu ve düşüncelerini aktaran KTSYD Başkanı Burhan Gürkan, şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Ulu Önder, Aziz Atam Mustafa Kemal Atatürk.

Sizlerin açmış olduğunuz aydınlık ve laik yolda yürümeyi kendisine bir ödev edinmiş Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin 40’ıncı kuruluş yılında, yönetim kurulumuzla birlikte ilkelerinize bağlılığımızı arz etmek için yüksek huzurunuzdayız.

Sizin bize vasiyet ettiklerinizi, gelecek nesillere aktarmak ve ilkelerinizin peşinden yürümek bugün attığımız her adımımızda büyük bir heyecanla yüreğimizde ve aklımızdadır. Sizin rehberliğinizle Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilelebet aydınlık günlerde olacaktır.” Anı defterinin imzalanmasının ardından Anıtkabir’deki resmi tören tamamlanmış oldu.

TSYD Ankara Şubesi ziyaret edildi

Anıtkabir’deki resmi törenin ardından Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Yönetim Kurulu, Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin (TSYD) Ankara Şubesi’ni yerinde ziyaret etti.

Ziyarette Şube Başkan Vekili Bülent Karadaş, Şube Sekreteri Özgür Şahiner ve Şube İdari Koordinatörü Figen Asiler ile görüşülerek bilgi alışverişi ve ileriye dönük işbirliğini daha ileriye taşıma konularında fikir birliğine varılırken Ankara’da bulunulan süre içerisinde şubenin yakın ilgisinden dolayı teşekkür edildi.

KTSYD Başkanı Burhan Gürkan, ziyaretin anısına 6 Şubat 2023’de gerçekleşen deprem felaketinde hayatını kaybeden ‘Şampiyon Melekler Takımı’na özel Mağusa Türk Gücü tarafından tasarlanan ve derneğin bir süre önce temin ettiği formalardan TSYD Başkan Vekili Bülent Karadaş’a takdim etti.