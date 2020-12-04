KTSYD ile Elite Hospital arasında işbirliği protokolü imzalandı

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği ile Elite Hospital arasında sağlık alanında işbirliği protokolü imzalandı. Protokol çerçevesinde KTSYD üyeleri ve yakınları, Elite Hospital’in hizmetlerinden ve Check-up paketlerinden özel indirimlerle yararlanabilecek.

Elite Hospital’de imzalanan işbirliği protokolüne KTSYD Başkanı Burhan Gürkan ve hastane adına Dr. Ahmet Özyiğit imza attı. İmza töreni Elite Hospital’de gerçekleştirildi.

Gürkan: Bu dönemde sağlığın önemi bir o kadar daha arttı

İmza töreninde konuşan KTSYD Başkanı Burhan Gürkan, Elite Hospital ile imzaladıkları işbirliği protokolünden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Hayatımızda önemli bir yeri olan sağlık konusunun içinde bulunduğumuz dönemde öneminin bir o kadar daha arttığını belirten Gürkan, “Sağlık hepimiz için önemli ancak içinde bulunduğumuz dönemde sağlığın öneminin bir o kadar daha arttığını görüyoruz. Bu alanda yaptığımız işbirliği, gerek üyelerimiz gerekse yakınları açısından bu yüzden daha da anlam taşıyor. Elite Hospital’e sunduğu özel indirimler ve ilgisinden dolayı çok teşekkür ederim” açıklamasını yaptı.

Özyiğit: Üyeler indirimli muayene ve Check-up yaptırma fırsatı bulacaklar

Dr. Ahmet Özyiğit yaptığı açıklamada “KTSYD ülkemizin en önemli, güzide kurumlarından bir tanesidir. Spor alanında oldukça önemli, ciddi katkıları ve rolleri vardır. Bizim oldukça önemli, onur ve gurur verici bir anlaşma oldu” dedi. Özyiğit anlaşma ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: “Son zamanlarda sağlığımıza dikkat etmek oldukça önemli. Sadece ülkemizde değil, dünyada da sağlığımıza daha fazla önem göstermemiz gerektiğin öğrenir olduk. Elite Hospital ve KTSYD arasında imzalanan bu protokol çerçevesinde dernek üyeleri indirimli muayene ve Check-up yaptırma fırsatı bulacaklar. Ayrıca sağlıklarının kontrolünü daha fazla ellerine alma şansına sahi olacaklar.”