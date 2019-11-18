KTSYD ile Telsim arasında yeni işbirliği

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), sponsoru Telsim ile yeni bir işbirliğine imza attı. Dernek genel merkezindeki bir oda Telsim tarafından düzenlenerek ‘Telsim Teknoloji Odası’ adını aldı.

Ayrıca imzalanan protokol çerçevesinde teknoloji odasında yer alan Play Station ile ilgili olarak tüm basın mensuplarına yönelik ‘KTSYD FIFA 2020 Basın Turnuvası’ düzenleniyor. Konu ile ilgili olarak 18 Kasım Pazartesi günü KTSYD Başkanı Burhan Gürkan ile KKTC Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar işbirliği protokolüne imza koydu.

Dernek üyelerinin kullanımı için tasarlanan ‘Telsim Teknoloji Odası’nda internet, Play Station ve diz üstü bilgisayarlar yer alacak. Ayrıca Aralık ayının ilk haftasından itibaren düzenlenmeye başlayacak olan ‘KTSYD FIFA 2020 Basın Turnuvası’ Nisan ayında tamamlanacak ve turnuvanın finali KKTC Telsim Genel Müdürlük binasında gerçekleştirilecek. Turnuva dernek üyelerinin yanı sıra KKTC’de yayın yapan basın kuruluşlarının mensuplarına açık olacak.

Gürkan: Bir ilke imza atıyoruz

Konu ile ilgili olarak imzalanan protokol ile ilgili konuşan Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Başkanı Burhan Gürkan, son yıllarda Telsim ile yapılan işbirliklerinin artmaya başlamasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gürkan, teknoloji odasının yeniden hayata geçirilmesine katkı konulması spor yazarları adına önemli bir adım olduğunu söyleyerek, FIFA 2020 Basın Turnuvası ile birlikte daha önce hiç yapılmamış bir organizasyona imza atacaklarını kaydetti.

Basın mensuplarının turnuvaya ilgi göstermesini beklediklerini söyleyen Gürkan, bu bağlamda kendilerine destek veren KKTC Telsim’e de teşekkürlerini iletti.

Tanpınar: İşbirliğimiz her geçen gün büyüyor

Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, KTSYD ile yaptıkları her organizasyondan büyük keyif aldıklarını ve her geçen gün işbirliklerinin daha da geliştiğine dikkat çekti. Spor yazarlarının yanında olmaktan büyük keyif aldıklarını kaydeden Tanpınar, “İşin içerisinde hem spor, hem teknoloji hem de sosyalleşmenin olacağı bir FIFA 2020 Basın Turnuvası’na imza atacak olmanın verdiği mutluluğu yaşıyoruz” dedi.

Medyadaki kişilerin turnuvaya ilgi göstereceğinden şüphesi olmadığını ifade eden Tanpınar, dört gözle turnuvanın başlamasını bekleyeceklerini sözlerine ekledi.

Turnuvaya katılım 29 Kasım’a kadar

KTSYD ile KKTC Telsim’in işbirliğinde düzenlenecek olan ‘KTSYD FIFA 2020 Basın Turnuvası’na katılım süreci 29 Kasım Cuma günü saat 16.00 olarak belirlendi. Mevcut süre içerisinde KTSYD üyelerinin yanı sıra KKTC yayın yapan basın kuruluşlarında yer alan basın mensupları katılabilecekler. Katılım sürecinin tamamlanmasının ardından turnuva ile ilgili detaylar açıklanacak.