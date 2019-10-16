KTSYD Kadınlar Turnuvası tamamlanıyor

KKTC Voleybol Federasyonu ile Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) işbirliğinde düzenlenen KTSYD Kadınlar Turnuvası’nda üçüncülük ve final maçlar 17 Ekim Perşembe günü oynanacak. KKTC Telsim’in katkıları ile düzenlenen ve Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yer alan turnuvada üçüncülük maçında Vakıflar Spor Kulübü ile Karpaz Gate Marina, final maçında Lefke Avrupa Üniversitesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi karşı karşıya gelecekler.

Karşılaşmanın ardından düzenlenecek olan ödül töreni ile dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edilecek. Program şöyle:

17 EKİM PERŞEMBE

Üçüncülük maçı: Vakıflar – Karpaz Gate Marina (18.30)

Final maçı: LAÜ – DAÜ (20.00