KTSYD Kupası UKÜ’nün

Basketbol Federasyonu ile Kıbrıs Türk Spor Yazarları’nın (KTSYD) organize ettiği ve KKTC Telsim’in katkı koyduğu Kadınlar KTSYD Kupası’nda şampiyon Uluslar arası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) oldu. Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan final maçında Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile karşılaşan UKÜ, rakibini 78-30 skor ile yenerek kupaya uzandı.

Düzenlenen kupa töreninde hakemlere madalyalarını KTSYD Eski Başkanı Raif Örtunç taktı. Turnuva ikincisi GAÜ’nün kupasını ise KTSYD Asbaşkanı Şükrü Burağan ve genel sekreteri Necati Özsoy takdim etti. Şampiyon UKÜ’ye kupasını Basketbol Federasyonu Başkanı Ahmet Sütçü ve KTSYD Başkanı Burhan Gürkan birlikte verdi.