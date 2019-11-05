KTSYD Kupası’nda finalin adı; Koopspor-YDÜ

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin Basketbol Federasyonu ile birlikte organize ettiği, Telsim’in de katkı koyduğu ve KTSYD Kupası’nda yarı final maçları bu akşam (5 Kasım Salı) oynandı. Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçların sonunda Koopspor ve Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) finale yükselen ekipler oldu.KTSYD Kupası’nda final maçı 8 Kasım Cuma akşamı saat 19.00’da Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak.

Çekişmeli maçın galibi Koopspor: 74-64

Gecenin ilk maçında Koopspor ile Lefke Avrupa Üniversitesi karşı karşıya geldi. Başa baş bir mücadeleye sahne olan maçın ilk devresini LAÜ 37-32 önde kapadı. İkinci devrede temposunu arttıran Koopspor maçı 74-64 kazanarak finale yükseldi. Koopspor’da Miskovic 20 sayı ile maçın en skorer ismi oldu. LAÜ’de ise Hamit Çeliktaşlılar 19 sayı ile oynadı.

Soyerspor YDÜ’ye direnemedi: 77-53

Yarı finalin ikinci maçında ise YDÜ ile Soyerspor karşılaştı. YDÜ maçın başında yakaladığı üstünlüğü mücadele sonuna kadar devam ettirdi ve 77-53 skor ile kazanarak finale yükseldi. YDÜ’de Palmer attığı 17 sayı ile en skorer isim oldu. Soyerspor’da ise Fırat Ceylan ürettiği 15 sayı ile takımının en skorer ismi oldu.