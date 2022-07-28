KTSYD Kupası’nı oynayacak takımlar belirlendi

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Yönetim Kurulu, 2022 – 2023 futbol sezonu öncesi KTSYD Kupası’nın Süper Lig ekiplerinden Merit Alsancak Yeşilova ile Miracle Değirmenlik takımları arasında oynanmasını kararlaştırdı.

1985 yılından bu yana oynanan, 2020 yılında Covid-19 pandemisi nedeniyle oynanmayan KTSYD Kupası’nın bu yıl 35.’sinin 3 Eylül 2022 Cumartesi günü oynanması planlanırken, karşılaşmanın yeri ve saati ile ilgili detaylar ilerleyen günlerde açıklanacak.

Geleneksel olarak düzenlenen ve futbolda yeni sezon öncesi ilk ciddi sınav olarak nitelendirilen KTSYD Kupası’nı son olarak 2021 yılında Doğan Türk Birliği’ni 3-2 mağlup eden Yonpaş Dumlupınar takımı kazanmıştı.