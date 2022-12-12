KTSYD Masterler Kupası başlıyor

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) ile Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) işbirliğinde bu yıl üçüncüsü organize edilen, KTSYD Extend FiberNet Masterler Kupası adıyla oynanacak olan organizasyonun kura çekimi gerçekleştirildi.
13-16 Aralık 2022 tarihlerinde KKTF kortlarında yer alacak turnuva her yıl olduğu gibi 12-14-16 ve 13+ Büyükler kategorilerinde düzenlenecek.
Organizasyonun kura çekimi KKTF kortlarında KKTF Başkanı Hasan Gazioğlu, KTSYD Başkanı Burhan Gürkan ve Başhakem Hasan Güzoğlu’nun katılımı ile gerçekleştirildi.
KTSYD Extend FiberNet Masterler Kupası final karşılaşmaları 16 Aralık Cuma günü oynanacak ve finallerin ardından düzenlenecek ödül töreni ile kategorilerinde başarılı isimlere ödülleri takdim edilecek. Turnuvada ilk gün programı şu şekilde:
13 ARALIK SALI
16 Yaş Tek Erkekler
Aras Çelik – Göktuğ Yusuf Gökbayrak
Konstantin Kan – Bora Erin
Kaya Halkseven – Enver Ada Gençel
Toprak Berkol – Batur Evre
Hasan Aras Duman – Deniz Hüseyin Önen
16 Yaş Tek Kızlar
Sahil Ece Yerebakan – Emine Karagözlü
Selin Önal – Kayra Yüceer
12 Yaş Tek Erkekler
Eren Yılmaz – Devin Bedevi
Recep Yalovalı – Çınar Elmalı
12 Yaş Tek Kızlar
Vera Gazi – Deniz Abdullahoğlu
Enra Çakartaş – Girne Umut Yerebakan
Dinara Yorgancı – Sevinç Oğan
Almira Akşahin – Servet Tel