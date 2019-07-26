KTSYD’den Oben’e teşekkür plaketi

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Yönetim Kurulu, derneğe 9’uncu başkan olarak hizmet eden Çelen Oben’e teşekkür plaketi takdim etti. Plaketi yönetim kurulu adına başkan Burhan Gürkan, Oben’e verdi.

KTSYD Genel Merkezi’nde gerçekleşen plaket takdiminde Çelen Oben yaptığı açıklamada başkanlık görevini gönül rahatlığı ile devrettiğini, Burhan Gürkan’ın yıllardır dernekte yöneticilik yaptığı için gözünün arkada kalmadığını ifade etti. Her zaman yardıma hazır olduğunu vurgulayan Oben, dernek yönetiminin ince davranışından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

KTSYD Başkanı Burhan Gürkan yaptığı açıklamada, derneğin bünyesinde bulunan herkesin fikirlerinin kendileri için önemli olduğunu, devraldıkları görevi layığı ile yerine getirmek için çalıştıklarını ifade etti. Gürkan, derneğe verilen hizmetlerin gelişim yoluna ışık tuttuğunu, bu bağlamda Oben’e dernek için yaptığı çalışmalar ve hizmetlerinden dolayı yönetim kurulu olarak teşekkür ettiklerini belirtti.