Küçük Kaymaklı, spor branşlarının tanıtımını sosyal medyada paylaştı.

Paylaşımda şunlar kaydedildi:

''Ailemiz Büyüyor !

Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulubü branş sayısını artırmaya devam ediyor.

Bu akşam düzenlenen toplantıyla masa tenisi takımımızı basına tanıtan kulübümüz, Futbol, Bocce ve Okçuluk takımlarımızın yanına masa tenisi takımımızı da ekledi.

Başkanımız Akay Aşina sözlerine katılan herkese teşekkür ederek başladı. Ülke sporunun içerisinde olduğu durumu da değerlendiren Aşina, bunca kaynak sıkıntısı ve imkansızlığın içinde spor kulüplerinin ligin oynanmamasını desteklemek yerine oynamakta ısrar etmesinin amacının gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak olduğunu ve verilecek bir yıllık aranın gençler için büyük risk taşıdığını belirtti. Kondisyon ve futbolcu sağlığı açısından da bir yıl ara verilmesinin büyük zararlara yol açabileceğine dikkat çeken Aşina sorunların bir an önce giderilerek lige başlanmasını temenni etti.