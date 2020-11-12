Kulüpler Birliği eski başkanlarından açıklama geldi.

Eski Başkanlar; Özel Tahsin, Yurdaer Garip, Kemal köseoğlu ve Özen Hüseyin Yılmaz tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"KKTC futbol kulüpler birliği eski başkanları olarak son günlerde ülkemiz futbolu ile gelişen ve bizleri derinden üzen futbolcular birliği kardeşlerimizin açıklama ve eylemlerini kesinlikle kabul ve tasvip etmediğimizi bildirir, KTFF başkanımız, yönetim kurulu vede kulüplerimizin yanında olduğumuzu tüm kamuoyuna bildiririz. Unutulmamalıdır ki ayni gemide olan tüm ülke futbolu paydaşları, içinde bulunduğumuz ülke şartlarıda göz önünde bulundurularak KTFF etrafında birlik ve beraberlik içersinde hareket etmelidir. "