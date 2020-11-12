Kulüpler Birliği’ninden de açıklama geldi

Kulüpler Birliği de bazı futbolcuların Futbol Federasyonu önüne tabut koyma eylemi ile ilgili açıklama yayınladı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"10/11/20 tarihinde bazı futbolcuların KTFF önüne tabut koymaları bunu KTFFnun kulüplerin ve ülkemiz futbolunun öldüğü vey gömüldüğü anlamına gelmektedir. Bizler kulüp başkanları ve kulüpler olarak yapılanları doğru bulmayıp bu olayı şiddetle kınıyoruz.

Yaklaşık 20 gündür federasyon başkanı Hasan Sertoğlunun Sağlık Bakanlığına yazmış olduğu yazının cevabını alamayıp hal böyleyken ülke futbolunun nasıl başlayacağı ortada. Esas sorumluları hükümet ve Sağlık Bakanlığıdır. Bu ülke futbolunun bunca zamandır yükünü çeken KTFF ve kulüplerdir önemli olan bugünü değil yarınlarımızın geleceğini kurtarmak ve devamlılığını sağlamaktır. Biz kulüpler birliği ve kulüpler olarak dün nasılsa bugünde aynen 25/09/20 tarihinde KTFFna vermiş olduğumuz yetkinin arkasında olduğumuzu ve bu süreçte verilen yetkinin sonuna kadar arkasında durulmasını isteriz. Ülke olarak geçtiğimiz bu zor süreçten herkesin birlikte hareket etmesi ve güçlü olmasıdır. Bu gibi hareketler fayda değil zarar sağlar birlik beraberlik ve gelecek adına bu yapılanların doğru olmadığını ve bundan sonrada yapılmamasını arzu ederiz."