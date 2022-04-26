Kupa üçün üçüncüsü Miracle Değirmenlik

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Federasyon Kupası’nda üçüncülük maçı dün (25 Nisan 2022 Pazartesi) günü oynandı.
Yenicami Spor Kulübü’nde yapılan üçüncülük mücadelesinde Miracle Değirmenlik, Vadili Darts Derneği’ni 9-3 mağlup etti.
Müsabaka sonunda düzenlenen ödül töreninde Miracle Değirmenlik’e üçüncülük kupasını ve madalyalarını Darts Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Avşın Kanatlı verdi.
Final maçı Perşembe günü
Darts Federasyon Kupası’nda final maçı 28 Nisan Perşembe günü oynanacak. Yenicami Spor Kulübü’nde saat 20.00’de başlayacak final karşılaşmasında Minareliköy ile Gönyeli Darts Birliği karşı karşıya gelecek