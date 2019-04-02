Kupada yarı final golsüz maçla başladı

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray ile Evkur Yeni Malatyaspor arasındaki maç golsüz tamamlandı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray ile Evkur Yeni Malatyaspor arasında yapılan maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

10. dakikada Galatasaray tehlikeli geldi. Emre Taşdemir'in pasıyla sol çaprazda topla buluşan ve şık bir şekilde iki oyuncudan sıyrılarak ceza sahasına sokulan Ndiaye'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Farnolle'da kaldı.

24. dakikada ceza sahasında sırtı dönük bir şekilde topla buluşan Diagne, pasını Emre Taşdemir'e çıkardı. Bu oyuncunun ceza yayı üzerinden bekletmeden şutunda top üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da gol sesi çıkmadı.

71. dakikada Galatasaray'da Luyindama kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.