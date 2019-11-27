Kutruza lige yetişecek

Cumhuriyet Kupası finalinde Koopspor’a karşı oynanacak maç öncesi ısınma hareketleri esnasında sakatlık yaşayan ve ambulansla YDÜ Hastanesi’ne sevk edilen YDÜ Basketbol Takımı kaptanı Halil Kutruza’nın parkelere dönüş tarihi netleşti. Hastanede MR’ı çekilen ve Doç. Dr. Deniz Aydın tarafından yapılan kontrollerin ardından diz iç yan bağlarında esneme olduğu tespit edilen Kutruza, ligin başlayacağı tarihte parkede yerini alacak.

Deneyimli ismin Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde LAÜ’ye karşı tedbir amaçlı forma giymemesi beklenirken, son kararın maç günü verileceği vurgulanıyor.