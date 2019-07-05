Kuzey Kıbrıs Turkcell Kadın Futbol Ligi’nde renkli final

Kuzey Kıbrıs Turkcell Kadınlar Futbol Ligi’nde bir sezon geride kalırken İskele Cumhuriyet Stadı’nda oynanan Mağusa Spor Akademisi ile Göçmenköy Spor Kulübü final maçı renkli coşkulu anlara tanıklık etti.

Mağusa Spor Akademisi’nin (MSA) geçtiğimiz haftadan şampiyonluğunun ilan edildiği maçı Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu adına Genel Sekreter Enver Baturalp, ana sponsor kuruluş adına Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Küçüközdemir, KTFF Yönetim Kurulu üyeleri Hasan Akil Hoca ve Arzu İzveren izledi.

Kıyasıya bir mücadele sonrasında şampiyon Mağusa Spor Akademisi’nin 3 – 1 galip bitirdiği maç sonrası ligi şampiyon tamamlayan takıma madalyaları ve kupası Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Küçüközdemir ve KTFF yönetimi tarafından takdim edildi.

Etkinlik kupa ve madalya takdimi sonrasında coşkulu fotoğraf çekimi ile tamamlandı.

Kuzey Kıbrıs Kadınlar Futbol Ligi’nde 6 takımın yarıştığı 2018 – 2019 Futbol Sezonu’na heyecan dolu mücadeleleriyle renk katan takımlar şunlar oldu: “Mağusa Spor Akademisi, Göçmenköy Spor Kulübü, Akdeniz Spor Birliği, Geçitkale, Yönpaş Dumlupınar ve Merit Yeşilova Alsancak.”