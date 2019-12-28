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LAÜ farklı kazandı: 72-42

LAÜ farklı kazandı: 72-42
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Basketbol Erkekler Süper Ligi’ne bugün Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) karşı karşıya geldi. Lefke Spor Salonu’nda oynanan maçı 72-42’lük skor ile LAÜ kazandı.

Lefke ekibinde 33 sayı 11 ribaund ile oynayan Ömer Güner, galibiyeti getiren isimlerin başında yer aldı. LAÜ’de Arif Yılmabaşar 14, Kaan Sütçü 9 ve Doğukan Demirman 7 sayı ürettiler.

DAÜ’de hiçbir oyun çift rakamlı sayılara ulaşamazken, Utku Yavaş, Serri Olujani ve Jide Omisakin 9’ar sayı ile maçı tamamladılar.

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