LAÜ galip geldi

KKTC Basketbol liginin 8.hafta maçında LAÜ kendi evinde konuk ettiği MTV UP Göçmenköy’ü rahat bir oyundan sonra 72-34 mağlup etti.

Basketbol’da Şampiyonluğun güçlü adaylarından LAÜ, MTV UP Göçmenköy karşısında maça çok iyi başladı. Hem hücumda hem savunmada etkili olan ev sahibi ekip ilk periyotu 19-4 önde tamamladı. 2.periyotta da etkili oyununu sürdüren LAÜ, Doğukan ve Balentıne’ın etkili oyunları ile farkı açtı ve devreyi 40-9 önde tamamladı. 2.devrede de üstünlüğü elinde tutan LAÜ karşısında Kemal ve Mert ile sayılar bulmaya çalışan MTV UP Göçmenköy, rakibine direnemedi ve final periyotuna 58-20 önde girdi. Final periyotunda ise karşılıklı sayılar vardı ve maçı 72-34 kazanan LAÜ, 2.devreye iyi bir başlangıç yaptı.