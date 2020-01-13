LAÜ sonradan açıldı: 85-59

Basketbol Erkekler Süper Ligi’nde Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), İskele Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. LAÜ mücadeleden 85-59’luk skor ile galip ayrıldı. İlk periyodu eşitlikle, devresi ise LAÜ’nün 1 fark üstünlüğünde tamamlanan maçın ikinci yarısında üstünlüğünü rakibine kabul ettiren Lefke ekibi, mücadeleden 26 sayı farkla galip ayrılmasını bildi.

LAÜ’de Arif Yılmabaşar 29 sayı, 8 asist, 6 ribaunt, Ömer Güner 28 sayı 15 ribaunt ve Doğukan Demirman 3 sayı, 10 asist ve 10 ribaunt ile öne çıkan isimler olurken, DAÜ’de 21 sayı üreten Mehmet Ege Sap takımının en skorer oyuncusu oldu.