LeBron James ile Zlatan Ibrahimovic arasında polemik büyüyor

Basketbol ve futbolun yıldız isimleri Los Angeles Lakerslı LeBron James ile Milanlı Zlatan Ibrahimovic arasında siyaset konusunda polemik yaşanıyor.
LeBron James'in söylemleriyle siyaset yapmaması gerektiğine ilişkin hafta içinde değerlendirmelerde bulunan Milanlı futbolcu Ibrahimovic'e, Lakerslı James'ten yanıt geldi.
"Konuşmaya devam edeceğim"
LeBron James, Ibrahimovic'in soyadı nedeniyle geçmişte ülkesi İsveç'te ırkçılığa maruz kaldığını iddia ederek, "Benim hakkımdaki açıklamaları komik. 2018'de İsveç Milli Takımı'ndayken soyadı sebebiyle sahada ırkçılık yaşadığından bahsetmişti. Ben eğitimli bir bakış açısından konuşuyorum ve ev ödevimi yapıyorum. Saldırılacak yanlış kişiyim." şeklinde görüş belirtti.
Ibrahimovic "İyi olduğun konuda konuşmalısın" demişti
Milanlı futbolcu Ibrahimovic, hafta içi UEFA'ya yaptığı açıklamada, "LeBron bir fenomen ancak bu şekilde statü sahibi kişilerin siyaset hakkında konuşmalarından hoşlanmıyorum. İyi olduğun konuda konuşmalısın. Ben futbolcuyum çünkü hayatta en iyi yaptığım şey bu. Politikacı olmadığım sürece politika yapmam. Ünlü kişilerin kariyerinde belli bir seviyeye gelmesinin ardından yaptığı ilk hatalardan birisi budur. Kendini bu durumdan uzak tut, çünkü hiç hoş gözükmüyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.