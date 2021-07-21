Lefkoşa Badminton Kulübü’nden Basketbol Federasyonu yönetimine teşekkür

Lefkoşa Badminton Kulübü Baran Spor Salonu’na Basketbol Federasyonu tarafından verilen değer, salonun yeniden spora kazandırılması adına ortaya konulan çaba ve aynı salonda badmintoncuların da spor yapması için kendilerine verilen destek için teşekkür etti.

Lefkoşa Badminton Kulübü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

“Kuzey Kıbrıs’ta Badminton, 1988 yılında Başaran Spor Salonunda başlamıştır. Sonrasında ülkenin ilk Badminton Kulübü olan Lefkoşa Badminton Kulübü 1994 yılında, Başaran Spor Salonu ev sahipliğinde kurulmuş ve 1996 yılında da Badminton Federasyonu’nun kurulmasına öncülük etmiştir.

Badminton Federasyonu’nun ilk merkez binası da Başaran Spor Salonu ön tarafındaki odadır.

Badminton ile birlikte birkaç spor için mabed olan bu salonun ortasına duvar örülmesi ne yazık ki tarihi bir hataydı. Ülkede zaten kısıtlı olan spor salonu sayısı, bir azaltılmış ve bu salondan faydalanan salon sporlarına darbe vurulmuştu. Buna rağmen 2017 yılında Lefkoşa Badminton Kulübü’nün organize ettiği Sosyal sorumluluk projesi için Spor Dairesinden Başaran Spor Salonunu talep etmiş ve haftanın 3 günü salonun duvardan arta kalan yarısında antrenmanlara başlamıştır. O tarihten günümüze kadar o bölge çocuklarından 50si Badminton sporu ile tanıştırılmış ve kötü alışkanlıklardan uzak durarak topluma faydalı birer insan olabilmeleri için 6-15 yaş aralığında ki çocukların her yönden gelişimine katkıda bulunmak amaçlanmıştır. Kulüp yöneticilerimizin ve antrenörlerimizin özverileri ve dönem dönem projeye destek veren sponsorlarımız sayesinde de bu amaca da ulaşılmıştır. Pandeminin yarattığı olumsuz etkiye rağmen Kulüp antrenörlerimiz ve badmintona gönül veren eğitmenler çalışmalarına fırsatlar el verdiği sürece devam etmiş ve etmektedirler.

Özetle Başaran Spor Salonu Badminton sporunun hem geçmişi hem de bugünüdür.

Basketbol Federasyonunun Başaran Spor Salonunu talep ettiği ve protokol

imzalama aşamasına gelinmesi sonucunda yaklaşık 2 hafta önce Spordan sorumlu Devlet Bakanı olan Sn. Erhan Arıklı ile kulüp yetkililerimiz görüşmüş ve durumun hassasiyeti kendilerine iletilmiştir. Bizlere, gerek o bölgedeki çocukların gerekse de o salonu kullanan Kulübümüz ve Badmintonun zarar görmemesi amacıyla protokolde değişiklikler yapılacağının sözü verilmiştir.

Geçtiğimiz günlerde imzalanan protokol ile Başaran Spor Salonu 10 yıllığına Basketbol Federasyonu’na verilmiştir. Protokole söz konusu maddelerin eklendiği iki taraftan da belirtilmiştir. Bu durum bizi memnun etse de o bölgede ki çocuklar, aileler ve kulübümüzün tedirginliği devam etmekteydi. Bu vesile ile Basketbol Federasyon Başkanı Orhun Mevlit ve yönetim kurulu üyesi Ali Tüzünkan ile bir görüşme gerçekleştirdik. Kendileri Kulübümüzün ve o bölgedeki badminton oynayan çocukların mağdur olmamaları adına bizlere her türlü desteği vereceklerini belirttiler ve ortak amacımızın kulübümüze ait bir tesis yaratmak olacağı noktasında buluştuk.

Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu ve Başkanı’nı Başaran Spor Salonu’na verdikleri değer, ortadaki duvarın yıkılması için gösterdikleri çaba ve camialarına tesis kazandırma arzuları için takdir ve tebrik ederiz. Her federasyonun aynı istek, arzu ve çaba göstermesi halinde ülke sporumuzun ileriye gideceği kuşkusuzdur. Ancak diğer salon sporlarının, kulüplerin ve

sporcuların mağdur olmamaları için yetkilileri ülkeye yeni tesisler kazandırılmaları için göreve davet ettiğimizi kamu oyuna saygı ile duyururuz.