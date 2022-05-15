Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Cimnastik Federasyonu iş birliğinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde “Lefkoşa Cimnastik Şöleni” düzenlendi.

LTB’den verilen bilgiye göre, Merkez Lefkoşa’da yer alan şölende, hem çocuklar ve gençler, hem de aileleri eğlendi. Şölende, 8 kulüpten 550 sporcu yeteneklerini sergiledi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, KKTC Cimnastik Federasyonu ile LTB arasındaki iş birliğinin olumlu sonuçlar yarattığı bir gün daha yaşandığını belirterek, "Çocuklarımızın heyecanı, okullarımızın adanmışlığı ve velilerin mutluluğu Federasyon ve bizlere en büyük mutluluk." dedi.

LTB organizasyonu ile gerçekleşen şölende, Lefkoşa Cimnastik Kulübü, P&G Cimnastik Kulübü, Bodyform Cimnastik Kulübü, Ada Cimnastik Kulübü,Mesarya yıldızları Cimnastik Kulübü, Değirmenlik Belediyesi Cimnastik Ekibi, Sesder Cimnastik Kulübü ve Erbulut Cimnastik kulübü gösteriler sundu.