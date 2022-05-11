19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Lefkoşa Türk Belediyesi organizasyonu ve KKTC Jimnastik Federasyonu iş birliğinde 1. Lefkoşa Jimnastik Şöleni düzenleniyor.

LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, 14 Mayıs Cumartesi günü düzenlenecek olan şölende hem Gençlik ve Spor Bayramı kutlanacak hem de jimnastik yapan çocuklarla gençler Merkez Lefkoşa çatısı altında buluşarak spor yapacak.

16.00-20.00 saatleri arasında yapılacak etkinliğe 8 kulüpten 550 sporcu katılacak.

Sportif aktivitelerin yanı sıra Merkez Lefkoşa’da yiyecek-içecek stantları kurulacak, farklı eğlenceli aktiviteler düzenlenecek.

Jimnastik gösteri programı şöyle:

“Lefkoşa Jimnastik Kulübü -16:00-17:00; P&G / Bodyform -17:00 -17:30; Ada Jimnastik -17:30-18:00;

Değirmenlik Belediyesi / Mesarya Yıldızları -18:00-18:45; Sesder Jimnastik -18:45-19:00; Erbulut Jimnastik Kulübü -19:00-20:00”