Lefkoşa Kupası Kaymaklı'nın

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin ev sahipliğinde ve Nicosia Finans’ın sponsorluğunda bu yıl ilk kez düzenlenen Lefkoşa Kupası, oynanan üçüncülük ve final maçının ardından tamamlandı. İlk günün mağlupları Hamitköy ve Göçmenköy, Hamitköy Esat Erdoğmuş Sahası’nda karşı karşıya geldi. Göçmenköy ilk yarısını yenik kapadığı maçı 4-3 kazandı. Göçmenköy’ın gollerini Joseph (2) ve John Okoli (2) kaydederken, Hamitköy’de goller John Ebuka (2) ve Peter İmah’tan geldi.

Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Osman Özpaşa’nın yönettiği K.Kaymaklı-Yenicami maçının başlama vuruşunu LTB Başkanı Mehmet Harmancı yaptı. Final maçını Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan, Kulüpler Birliği Başkanı Arslan Bıçaklı da takip etti.

Mücadeleye iyi başlayan K.Kaymaklı, Yusuf ve Okafor’un golleri ile 2-0 üstünlük yakaladı. Yeşil-siyahlılar ilerleyen dakikalarda Paul Asare ve Erdoğan Murat’ın golleri ile farkı 4’e çıkardı. Maçın son golü Yenicami’den Mehmet Altın ile geldi ve K.Kaymaklı ilk kez düzenlenen Lefkoşa Kupası’nı 4-1’le kazandı.

Tüm takımlara kupa takdimi yapıldı

Maçın ardından kupa törenine geçildi. Şampiyon K.Kaymaklı’ya kupasını LTB Asbaşkanı Akın Aktunç verdi. Kaptan Hüseyin Adal ve oyuncular sezona kupa ile başlayacak olmanın mutluluğunu yaşadılar. İkinci Yenicami’den kaptan Tansel ve teknik adam Özgü Bayraktar’a kupasını KTSYD Asbaşkanı Şükrü Burağan ve KTSYD Eski Başkanı Ogün Genç Kaçmaz birlikte verdiler. Turnuva üçüncüsü Göçmenköy kaptanı Kemal Uçaner kupasını Kulüpler Birliği Başkanı Arslan Bıçaklı’dan alırken, hakemlere plaketlerini MHK Başkanı Sadık Özbilgehan verdi.