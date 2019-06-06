Levent şampiyonlukları topladı

Levent İlkokulu, “Yaza Merhaba Tek Pota Basketbol Tunuvası”nda U10 ve U11 kızlar kategorilerinde şampiyon oldu.

İskenderun’da her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Yaza Merhaba Tek Pota Basketbol Tunuvası”nın bu yıl 13’üncüsü gerçekleştirildi. Birçok yaş kategorisinde Türkiye’nin birçok ilinden yüzlerce takımın yer aldığı turnuvada Levent İlkokulu U10 ve U11 kız basketbol takımları da mücadele etti. Ayşe Günerman Özılgaz antrenörlüğünde mücadele eden takımlarımız hem U10 hem de U11 yaş kategorilerinde şampiyonluğa ulaşarak ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiler.