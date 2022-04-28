Hentbolda dün akşam oynanan üçüncülük karşılaşmalarında hem kadınlarda, hem de erkeklerde rakiplerini mağlup eden Levent sezonu üçüncü tamamladı.

Levent son bölümde: 30-29 Üçüncülük maçında ilk olarak kadınlar karşılaşması oynandı.

Maçın başından sonuna kadar çekişmeye sahne olan Levent - DİGEM mücadelesinin ilk devresi 14-14 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıda yine çekişmenin yaşandığı mücadeleyi son bölümde bulduğu golle 30-29 kazanan Levent, büyükler ligini üçüncü olarak tamamladı.

DİGEM’de Lütfiye 10 gol, Hatice ise 9 golle maçı tamamlarken, Levent takımında Neslihan maçı 8 golle tamamlayan isim oldu.

Son gülen Levent oldu:31-30 Kadınlar üçüncülük maçının ardından ise erkeklerde Levent - MGA takımları üçüncülük maçı için bir araya geldi.

İlk devresi 14-14 eşitlikle tamamlanan mücadelenin ikinci yarısını yine çekişmeli devam ederken, son bölümde fırsatı iyi değerlendiren Levent bulduğu golle sahadan 31-30 galip ayrılarak sezonu üçüncü tamamladı.

Levent takımında Beytullah maçı 10 golle tamamlayarak takımına en fazla katkı sağlayan isim olurken, MGA takımında Erdi ve İbrahim maçı 9 golle tamamlayan isimler oldu.