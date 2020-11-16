Lewis Hamilton Türkiye Grand Prix'sinde 7. şampiyonluğunu ilan etti

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sini, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton kazandı.

Intercity İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılan yarışta Hamilton, damalı bayrağı ilk sırada görerek sezonun bitimine 3 etap kala kariyerinin 7. şampiyonluğunu ilan etti.

Racing Point'ten Meksikalı Sergio Perez'in ikinci olduğu yarışta Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel ise üçüncü sırayı elde etti.

Takımlar klasmanı şampiyonu Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton, DHL Türkiye Grand Prix'sinde puanını 307'ye yükseltip sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Mercedes'ten Valtteri Bottas 197 puanla ikinci, Red Bull'dan Max Verstappen ise 170 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Hamilton, Türkiye Grand Prix'sinde 1.42.19.313'lük derece elde etti

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde birinci olan Mercedes pilotu Lewis Hamilton, 1 saat 42 dakika 19.313 saniyelik derece elde etti.

Intercity İstanbul Park'ta 5,3 kilometrelik pistte 58 tur üzerinden yapılan yarışta ikinci olan Sergio Perez, liderin 31.633 saniye gerisinde, üçüncü sıradaki Sebastian Vettel ise Hamilton'ın 31.960 saniye arkasında yer aldı.

Michael Schumacher'in rekoruna ortak oldu

Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton, DHL Türkiye Grand Prix'sinde şampiyonluğunu ilan ederek Alman Michael Schumacher'in rekoruna ortak oldu.

Intercity İstanbul Park'ta düzenlenen müsabakada birinci olan Hamilton, sürücüler klasmanında ikincilikte yer alan takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın önünde bitime 3 etap kala şampiyonluğu garantiledi.

Hamilton, 2008, 2014, 2015, 2017, 2018 ve 2019'dan sonra 2020 sezonunda da zafere ulaşarak kariyerinin 7. şampiyonluğunu kazandı.

Böylece Hamilton, Alman Michael Schumacher'in 7 kezle "Formula 1'de en fazla şampiyonluk yaşayan pilot" rekorunu egale etti.

İlk 3'e giren pilotlara kupalarını TBMM Başkanı Şentop verdi

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde ilk 3'e giren pilotlara kupalarını TBMM Başkanı Mustafa Şentop verdi.

Intercity İstanbul Park Pisti'nde düzenlenen yarış sonrası yapılan törende Mustafa Şentop, birinci olan Mercedes pilotu Lewis Hamilton, ikinci sıradaki Racing Point sürücüsü Sergio Perez ve üçüncülüğü alan Ferrari'den Sebastian Vettel'e kupalarını takdim etti.

Kupa töreninden sonra büyük sevinç yaşayan pilotlar, podyuma çıkmalarını kutladı.

Mercedes-Hamilton iş birliği F1 rekorlarını altüst etti

Alman takımı Mercedes ile Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton, 2014'ten beri yakaladıkları başarılarla Formula 1 tarihinin en ezici birlikteliğini oluşturdu.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 4 ay geç başlayan 2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda da kazanan otomobil ve sürücü değişmedi. Mercedes, takımlar, Lewis Hamilton ise pilotlar klasmanının zirvesinde yer aldı.

Hibrit motorların kullanılmaya başlandığı 2014'ten itibaren rakiplerine büyük üstünlük kuran Mercedes takımı, bu yıl da hız kesmedi.

Yakıt akışını ölçmek için 2020'de araçlara bir sensör daha takılması sonrası geliştirdiği motorla 2018 ve 2019'da Ferrari'ye kaptırdığı güç avantajını yeniden ele geçiren Mercedes, ön tekerlerin içe-dışa dönüklük açısını sürüş sırasında değiştirmeye yarayan DAS (çift eksenli yönlendirme) sistemini de geliştirerek başarıya hala aç olduğunu gösterdi.

Rehavet nedir bilmeyen Mercedes takımının mühendislerine, Hamilton'ın istikrarlı ve hatasıza yakın sürüşü de eklenince kırılamaz gözüyle bakılan birçok F1 rekoru el değiştirdi.

Art arda 7 takımlar şampiyonluğu

2019 sezonunda Hem takımlar hem de pilotlar klasmanında arka arkaya 6 şampiyonluk elde eden ilk üretici olarak tarihe geçen Mercedes, rekorunu 7 yıla çıkardı.

Mercedes, üst üste 7. takımlar şampiyonluğunu kazanarak Ferrari ile paylaştığı rekoru da tek başına ele geçirdi. İtalyan üretici Ferrari, 1999'dan 2004'e kadar 6 yıl boyunca takımlar klasmanının zirvesinde yer almıştı.

F1 tarihinde görülmemiş üstünlük

Otomobil sporlarının zirvesi Formula 1'e 2014 sezonundan itibaren damga vuran Mercedes'in rakiplerine ne kadar büyük üstünlük kurduğunu anlamak için Ferrari'nin 1999-2004, McLaren'in 1988-1991 ve Red Bull'un 2010-2013 dönemleriyle kıyaslamakta fayda var.

Formula 1'de koşulan son 135 yarışın 101'ini kazanan Mercedes'in yüzde 74,8'lik galibiyet oranı bulunuyor.

Sebastian Vettel ve Mark Webber'den oluşan kadrosuyla peş peşe 4 şampiyonluk yaşayan, 77 yarışın 41'ini birinci bitiren Red Bull-Renault ise yüzde 53,2 galibiyet oranına sahipti.

McLaren'in, Ayrton Senna liderliğindeki 1988-1991 döneminde 64 yarışın 39'unu (yüzde 60,9), Ferrari'nin de Michael Schumacher'in sürücü koltuğunda oturduğu 1999-2004 döneminde 101 yarışın 63'ünü (yüzde 62,3) kazandığı düşünüldüğünde, Mercedes ile rakipleri arasındaki güç farkı daha iyi anlaşılıyor.

Son 7 sezonda yalnızca 3 takım daha yarış kazanabildi. Ferrari 17, Red Bull 16, Alpha Tauri de 1 kez damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Hamilton, şampiyonluk sayısında Schumacher'i yakaladı

Türkiye Grand Prix'sinde birinci olan Hamilton, bitime 3 yarış kala şampiyonluğu garantiledi.

Bu sezonki 14 mücadelenin 10'unu kazanan ve katıldığı her yarışta puan alan tek sürücü olan Hamilton, F1'de 2008, 2014, 2015, 2017, 2018 ve 2019'un ardından 7. kez mutlu sona ulaştı.

35 yaşındaki pilot, Michael Schumacher'den sonra bu başarıya 7. defa imza atan 2. sporcu olarak kayıtlara geçti.

Hamilton'ın, Ferrari ile 11 sezonda 72 birincilik elde eden Schumacher'in "bir takımda en fazla yarış kazanan pilot" rekorunu kırması 8 yıl sürdü.

Schumacher'in yarış birinciliği rekorunu kırıldı

Sezon öncesi F1 kariyerinde 84 yarış birinciliği bulunan Mercedes sürücüsü Hamilton, Portekiz Grand Prix'sindeki zaferiyle Schumacher'in 91 galibiyetlik rekorunu kırdı.

En fazla F1 yarışı kazanan pilotlar sıralamasında Hamilton ve Schumacher'in ardından Vettel (53), Alain Prost (51) ve Ayrton Senna (41) geliyor.

Bitime 3 yarış kala galibiyet hanesinde 94 yazan Büyük Britanyalı pilotun, kuralların değişmeyeceği 2021'de de Mercedes'te kalacağı varsayılırsa rekoru geliştirmesi sürpriz olmaz.

2017 İtalya Grand Prix'sinde kariyerinin 69. pole pozisyonuna imza atarak rekoru ele geçiren Hamilton, bu yıl da 9 yarışa ilk sıradan başladı.

Şimdilik 97 pole pozisyonu bulunan Hamilton'ı, bu alanda Schumacher (68) ve Senna (65) takip ediyor. Sıralama turlarında 57 kez en iyi dereceyi yapan Vettel ise 4. sırada yer alıyor.

Arka arkaya 4. şampiyonluk

Hamilton, peş peşe 4. şampiyonluğunu elde ederek Schumacher, Fangio ve Vettel'den sonra bunu başaran 4. sürücü oldu.

Formula 1'e adım attığı 2007'den itibaren mücadele ettiği 14 sezonda da yarış kazanmayı başaran Hamilton ayrıca bu alandaki rekorun sahibi Schumacher'e de bir adım daha yaklaştı. Schumacher, 1992'den 2006'ya kadar art arda 15 yıl en az bir yarış kazanmıştı.

McLaren'de 21, Mercedes'te 73 yarış kazandı

Formula 1 kariyerine, 2007'de McLaren-Mercedes takımıyla adım atan Hamilton, şampiyonadaki ilk zaferine de aynı yıl Kanada Grand Prix'sinde ulaştı.

F1'deki ilk şampiyonluğunu ise 2008'de kazanan Büyük Britanyalı sürücü, zirve mücadelesi verdiği Felipe Massa'yı yalnızca bir puan farkla geride bıraktı.

McLaren takımında geçirdiği 6 sezonda 110 yarışa katılan Hamilton, 21 birincilik (yüzde 19 başarı oranı) ve 26 pole pozisyonu (yüzde 23,6) kazandı.

Büyük Britanyalı pilot, 2013'ten beri yarıştığı Mercedes takımında ise 154 kez start aldı ve 73 birincilik (yüzde 47,4), 71 pole pozisyonu (yüzde 46,1) elde etti.

Bir başka deyişle McLaren koltuğunda sezon başına 3,5 yarış kazanan Hamilton, 2020 sezonu henüz bitmese de Mercedes'te yılda ortalama 9,1 birinciliğe ulaştı.

Hamilton'ın bu istatistikleri, motor sporlarında şampiyon olmak için sadece hızın yeterli olmadığını, en iyi otomobille en iyi pilotun birleşmesi gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

İstanbul'da ikinci kez galip geldi

Daha önce 2010 Türkiye Grand Prix'sinde birinci olan Hamilton, İstanbul'da 10 yıl sonra yeniden zirveye çıkmayı başardı.

Alman Michael Schumacher'in 7 kezle "Formula 1'de en fazla şampiyonluk yaşayan pilot" rekoruna ortak olan Hamilton, bu sezon 10. yarış galibiyetini aldı.

Tecrübeli sürücü, bu sezon Türkiye'den önce İtalya'da iki, Avusturya, Macaristan, Büyük Britanya, İspanya, Belçika, Almanya ve Portekiz'de birer yarış kazandı.

6. sırada başladı, birincilikle bitirdi

Yarışa 6. cepte başlayan Lewis Hamilton, başlangıçta iyi kalkış yaparak 3. sıraya kadar yükseldi.

İlk turda pist dışına taşarak zaman kaybeden Hamilton, tekrar 6. sıraya geriledi.

Hamilton, Racing Point'ten yarış lideri Lance Stroll'ün 36. turda "pit stop" yapmasını iyi değerlendirdi. Büyük Britanyalı pilot, 37. turda bir diğer Racing Point sürücüsü Sergio Perez'i geçerek ilk kez liderliğe yükseldi.

Müsabaka boyunca tek pit stop stratejisi uygulayan 35 yaşındaki Hamilton, liderliği aldıktan sonra farkı gitgide açtı ve damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Günün kaybedeni Stroll

"Pole" pozisyonunda başladığı yarışı uzun süre lider götüren Lance Stroll, günün kaybedeni oldu.

Takımının 36. turda ikinci kez pit stop için çağırdığı Stroll, bu turda liderliği kaybederek galibiyeti kaçırdı.

Stroll, kariyerinin ilk pole pozisyonunu kazandığı Türkiye Grand Prix'sini 9. sırada tamamladı.

Racing Point'ten Sergio Perez ise yarışı sıralama turlarında elde ettiği ikincilikle bitirdi.

Verstappen hayal kırıklığı yaşadı

Antrenman ve sıralama turlarındaki dereceleriyle dikkati çeken Red Bull'dan Max Verstappen, yarışta podyum göremedi.

Üç antrenman turunda da en iyi dereceyi yapan, sıralama turlarında ise ikinci sırayı alan Verstappen, yarışa hayal kırıklığıyla başladı.

Başlangıçta iyi kalkış yapamayan Hollandalı sürücü, gerileyerek yerini kaybetti.

Yaptığı ataklarla üçüncülüğe yükselen Verstappen, 18. turda yüksek hızda spin atarak zaman kaybetti ve 6. sıraya düştü.

Verstappen, yarış içinde en hızlı tur zamanlarını geliştirerek üst sıralara çıkmaya çalışsa da müsabakayı 6. sırada bitirdi.

En hızlı tur Norris'ten

Türkiye Grand Prix'sinde en hızlı turu, McLaren'den Lando Norris attı.

Büyük Britanyalı sürücü, 5,3 kilometrelik pistte 1 dakika 36.806 saniyeyle en hızlı tur zamanının sahibi oldu.

Bottas'ın şanssızlığı

Yarışa 9. sıradan başlayan Mercedes'ten Valtteri Bottas, ilk virajda spin atarak şanssızlık yaşadı.

Renault'dan Fransız Esteban Ocon'un aracıyla temas yaşayan Fin pilot Bottas, ilk virajda kaybettiği zamanla 17. sıraya kadar geriledi.

Müsabaka boyunca birçok kez spin atan Bottas, yarışı 14. sırada tamamladı ve puan alamadı.

Ferrari pilotlarının performansı göze çarptı

Sıralama turlarında üçüncü seansa kalamayarak hayal kırıklığı yaşatan Ferrari, yarıştaki performansıyla göz doldurdu.

Ferrari pilotları Sebastian Vettel ve Charles Leclerc, iyi geçmeyen sıralama turlarının ardından yarışa 11 ve 12. sıralarda başladı.

Zorlu müsabakanın ardından Vettel, 3. olarak podyuma çıkmayı başardı. Leclerc ise takım arkadaşının ardından 4. sırayı aldı.

Yarış dışı kalan ilk pilot Giovinazzi

Türkiye Grand Prix'sinde yarış dışı kalan ilk isim Alfa Romeo'dan Antonio Giovinazzi oldu.

Yarıştan önceki formasyon turunda kaza yapan İtalyan sürücü, 13. turda aracını kenara çekti ve yarış dışı kaldı.

Williams'tan Nicholas Latifi, Haas'tan Romain Grosjean ve Kevin Magnussen de Türkiye Grand Prix'sini tamamlayamadı.

Pit stop stratejileri yarışın kaderini belirledi

Türkiye Grand Prix'sinde pit stop stratejileri, yarışın kaderinde belirleyici rol oynadı.

Yarışta zorunlu olmayan ilk normal pit stop, Ferrari'den Charles Leclerc tarafından yapıldı. Altıncı turda pit stop yapan Leclerc, yoğun yağmurdan orta seviyedeki geçiş lastiğine geçti.

Leclerc'in ardından pilotlar arka arkaya pit stop yapmaya başlayarak geçiş lastiğini tercih etti.

Müsabakanın başlamasına kısa süre kala yağan yağmur, antrenman ve sıralama turlarında olduğu gibi yarışta da şartları zorlaştırdı. Yağmurun kesilmesi, pistin yavaş yavaş kuruması ve lastik değişikliklerinden sonra hızlanan pilotlar, derecelerini 15 saniyeden fazla geliştirdi.

Solo Türk'ten gösteri uçuşu

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi Solo Türk, Intercity İstanbul Park çevresinde uçuş gerçekleştirdi.

Solo Türk ekibi, yarış başlangıcından önce uçaklarıyla gösteri uçuşu yaptı.

Ayrıca yarışın başlangıç seremonisinde İstiklal Marşı'nı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan seslendirdi.

Öte yandan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da yarışı izledi.

Bir sonraki yarış Bahreyn'de

Formula 1'de sezonun 15. etabı, Bahreyn'de düzenlenecek.

Bahreyn Grand Prix'si, 27-29 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Pilotlar, 4-6 Aralık'ta düzenlenecek 16. etapta Sakhir Grand Prix'si için bir kez daha Bahreyn'de piste çıkacak.

Sezon, 11-13 Aralık'taki takvimin 17. etabı Abu Dabi Grand Prix'siyle sona erecek.