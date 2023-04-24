Lider Galatasaray'a Fatih Karagümrük engeli

Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kalarak, şampiyonluk yarışında önemli 2 puanı kaybetti.
Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmada Kerem Aktürkoğlu'nun 3. dakikada attığı golle 1-0 öne geçen sarı-kırmızılı takım, 18. dakikada Mbaye Diagne, 26 ve 30. dakikalarda da Fabio Borini'nin gollerine engel olamayarak 3-1 geriye düştü.
Baskılı mücadelesiyle 80. dakikada Sacha Boey ile bir gol daha bularak durumu eşitleyen sarı-kırmızılı takım, kalan sürede skoru değiştirmeyi başaramadı ve taraftarı önünde 3-3'e razı oldu.
Süper Lig'de üç maç aradan sonra puan kaybeden Galatasaray, puanını 70'e çıkardı. VavaCars Fatih Karagümrük ise puanını 41 yaptı.