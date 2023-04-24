Lider Galatasaray'a Fatih Karagümrük engeli

Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kalarak, şampiyonluk yarışında önemli 2 puanı kaybetti.

Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmada Kerem Aktürkoğlu'nun 3. dakikada attığı golle 1-0 öne geçen sarı-kırmızılı takım, 18. dakikada Mbaye Diagne, 26 ve 30. dakikalarda da Fabio Borini'nin gollerine engel olamayarak 3-1 geriye düştü.

45+1. dakikada Sergio Oliveira'nın penaltıdan attığı golle farkı 1'e indiren Galatasaray, 67. dakikada Mauro Icardi ile bir penaltı atışından yararlanamadı.

Baskılı mücadelesiyle 80. dakikada Sacha Boey ile bir gol daha bularak durumu eşitleyen sarı-kırmızılı takım, kalan sürede skoru değiştirmeyi başaramadı ve taraftarı önünde 3-3'e razı oldu.

Süper Lig'de üç maç aradan sonra puan kaybeden Galatasaray, puanını 70'e çıkardı. VavaCars Fatih Karagümrük ise puanını 41 yaptı.