Lider, puan kaybetti

Türkiye Spor Toto Süper Lig'de lider durumda bulunan Medipol Başakşehir 1 puanı son saniye golüyle kurtarmayı başardı.



Kayserispor'un Şamil'in golüyle 1-0 üstünlüğüyle giden maçta Medipol Başakşehir 90+7'de penaltıdan Adebayor ile bulduğu golle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.



Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir puanını 58'e, Kayserispor ise 33'e yükseltti.