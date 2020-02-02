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Lider Sivasspor'a büyük şok

Lider Sivasspor'a büyük şok
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Türkiye Süper Lig 20. hafta mücadelesinde Gaziantep FK ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi.

Gaziantep Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrılan taraf, 5-1 gibi farklı skorla Gaziantep FK oldu.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 4. ile 44. dakikalarda yeni transfer Alexandru Maxim, 34. dakikada Muhammet Demir, 78. dakikada Diarra ve 86. dakikada Kenan Özer kaydetti.

Konuk takımın tek sayısı ise 31. dakikada Hakan Arslan'dan geldi.

Alınan bu sonucun ardından lider Sivasspor, 41 puanda kaldı ve şampiyonluk yarışında ağır bir yara almış oldu.

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