Londra Temsilcisi'nden Okan Baysan'a destek

KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Oya Tuncalı, bugün Londra Landsmark Yarı Maratonu’nda koşan Kıbrıslı Türk Okan Baysan’a destek vermek üzere koşu öncesi başlama alanına gitti.



KKTC Londra Temsilciliği’nden yapılan açıklamaya göre,

Oya Tuncalı, Baysan’ın 2013’ten beri gerek yaşadığı İngiltere’de gerekse yurtdışında birçok maratona katıldığını belirterek “Okan Baysan Kıbrıslı Türk kimliğine ve bayrağımıza vurgu yaparak koşmaktadır” dedi.



İngiltere’de yaşayan birçok başarılı Kıbrıslı Türk bulunduğunu ve bunlardan birinin de Okan Baysan olduğunu ifade eden Tuncalı, “Baysan ülkemizi ve halkımızı tanıtarak bir spor ve kültür elçisi olarak olumlu bir kamuoyu yaratmaktadır” diye konuştu.



Tuncalı, Baysan’a teşekkür ederek başarı diledi.