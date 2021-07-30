LTB Spor Kulübü’nün olağan genel kurulu yapıldı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Spor Kulübü olağan genel kurulunu dün (29 Temmuz Perşembe) gerçekleştirdi.
LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın doğal başkan olduğu spor kulübü genel kurulunda, tüzüğe uygun olarak faaliyet ve mali raporlar okunup oybirliği ile onaylanmasının ardından, kulübün yeni yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üyeleri belirlendi. Genel kurul sonunda kulübün gerçekleştirmeyi planladığı faaliyetler konusunda düşünceler paylaşıldı.
Yönetim Kurulu Üyeleri:
Başkan: Mehmet Harmancı
Asbaşkan: Akın Aktunç
Genel Sekreter: Bülent Çıraklı
Genel Sekreter Yrd: Zehra Zekai
Mali İşler Sorumlusu: Münür Öztürk
Mali İşler Yrd: Umut Öksüz
Spor İşleri Sorumlusu: Özkan Bardak
Sosyal İşler Sorumlusu: Çelen Çağansoy
Lokal Sorumlusu: Yücel Hatay
İlkem Tunar
Seden Tunççağ
Mehmet Tüzel
Denetleme Kurulu:
Manavoğlu (Başkan)
Türkay Klermo
Erol Beyit
Ziya Güvenir (Yedek Üye)
Disiplin Kurulu
Levent Çıraklı (Başkan)
Fikri Özgüvenli
Safiye Özaltıner
Önder Ecesoy