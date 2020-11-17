LTTFF Başkanı Ercen’den Sertoğlu’na ziyaret

Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu (LTTFF) Başkanı Osman Ercen, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu’nu ziyaret etti.

Osman Ercen ziyarette yaptığı konuşmada KKTC’nin kuruluş yıldönümü olan 15 Kasım’da her sene Cumhuriyet Kupası adı altında Londra’daki Kıbrıslı Türkler ile adada yaşayan Kıbrıslı Türkleri buluşturduklarını ancak bu yıl pandemi sebebiyle bu etkinliği gerçekleştiremediklerini belirtti.

Ercen: “KTFF’nin yanındayız”

Etkinliğin gerçekleşmemesinden dolayı KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’nu ziyaret ettiklerini kaydeden Ercen, “KTFF ile dostane ilişkilerimiz her zaman olduğu gibi artarak devam ediyor. Buralara her geldiğimizde ilk durağımız KTFF oluyor. Ülkede pandemi sebebiyle futbol oynanamıyor ancak bizler de LTTFF olarak bu süreçte KTFF’nin yanında olduğumuzu ve desteğe hazır olduğumuzu belirtmek için buradayız.”dedi.

Sertoğlu’ndan teşekkür

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ise yaptığı açıklamada LTTFF ile her zaman yakın ilişkileri olduğunu ve bu ilişkilerin başkan Osman Ercen ile de artarak sürdüğünü ifade etti. Ziyaret ve desteklerinden ötürü Ercen’e teşekkür eden Sertoğlu, Cumhuriyet Kupası’nı bu yıl pandemi sebebiyle yapamadıklarını ancak bunların telafisinin daha güzel etkinliklerle yapılacağını ifade etti.

Gerçekleşen ziyarette Ercen’e LTTFF Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Nasıfoğluları ile LTTFF KKTC Temsilcisi, eski Kulüpler Birliği Başkanı Kemal Köseoğlu da eşlik etti.