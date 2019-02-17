ANA SAYFA
GALERİLER
KIBRIS GENÇ TV EXPRESS
CANLI YAYIN
Haberler
Kıbrıs
Türkiye
Dünya
Güney
Sinema
Ekonomi
Spor
Magazin
Kültür & Sanat
Sağlık
Ara
MAÇ ÖZETİ…Cihangir – Çetinkaya
Spor
17 Şubat 2019 Pazar 21:24
Burhan Canbaz
YORUM EKLE
Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi
Adınız Soyadınız
Yorum
Gönder
Yanıt :
@name
×
SIRADAKİ
HABERLER
1
MAÇ ÖZETİ…Doğan Türk Birliği – Gönyeli
2
MAÇ ÖZETİ…Girne Halk Evi– Esentepe
3
MAÇ ÖZETİ…Küçük Kaymaklı – Merit Alsancak...
4
MAÇ ÖZETİ…Lefke – Gençlikgücü
5
MAÇ ÖZETİ…Mağusa Türk Gücü – Türkocağı
6
MAÇ ÖZETİ…Yenicami – Gençlerbirliği
7
Gönyeli'de yangın
MAÇ ÖZETİ…Yenicami – Gençlerbirliği
Spor
MAÇ ÖZETİ…Mağusa Türk Gücü – Türkocağı
Spor
MAÇ ÖZETİ…Lefke – Gençlikgücü
Spor
MAÇ ÖZETİ…Küçük Kaymaklı – Merit Alsancak Yeşilova
Spor
MAÇ ÖZETİ…Girne Halk Evi– Esentepe
Spor
SON DAKİKA HABERLERİ
Kapanan yollar trafiğe açıldı
Ercan Havalimanı'nda hava trafiği normale döndü
Uçaklar Ercan'a inemiyor!
Aşırı yağışlar nedeniyle bazı yollar trafiğe...
Son Dakika: Asgari ücret belli oldu
NÖBETÇİ ECZANELER
Lefkoşa
YELİM ECZANESİ
Tel: 2287866
Lefkoşa
SEROL ECZANESİ
Tel: 2272064
Lefkoşa
MUSTAFA GÜRMAN ECZANESİ
Tel: 3300830
Girne
BAŞAK ECZANESİ
Tel: 8153620
Girne
ZEHRA KELEBEK ECZ
Tel: 8213888
Gazimağusa
CEREN ECZANESİ
Tel: 3663374
Gazimağusa
UMUT ECZANESİ
Tel: 3662369
Güzelyurt
SERCAN AVCI ECZANESİ
Tel: 7144894
İskele
ÖZBİRTAN ECZ
Tel: 3712224
Üst Mesarya
GÜLTEN VELİ ECZANESİ
Tel: 2323500
Alt Mesarya
KINAY ECZANESİ
Tel: 3777070
Karpaz
GÜRSEL ECZANESİ
Tel: 3745170
Karpaz
FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ
Tel: 05338219606
Facebook
30.7B
Twitter
4.7B
Youtube
0
Instagram
SIRADAKİ HABER
MAÇ ÖZETİ…Doğan Türk Birliği – Gönyeli
Spor
ANA SAYFA
KÜNYE
REKLAM
İLETİŞİM
+ SİTENE EKLE
×